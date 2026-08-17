Mai multe regiuni din Italia încearcă să atragă locuitori în satele afectate de depopulare și le oferă sprijin financiar celor care aleg să înceapă o viață nouă în mediul rural. Unele programe sunt accesibile inclusiv persoanelor care vin din străinătate, potrivit Euronews.

Calabria, Trentino și Sardinia au lansat scheme prin care viitorii locuitori pot primi bani pentru cumpărarea sau renovarea unei locuințe. De asemenea, statul oferă sprijin pentru deschiderea unei afaceri. În anumite cazuri, valoarea totală a sprijinului poate ajunge la 100.000 de euro.

Calabria este una dintre regiunile italiene în care autoritățile locale caută persoane dispuse să se mute din alte țări. Programul „Abita Borghi Montani Calabria” se adresează celor care vor să își stabilească permanent domiciliul în localitățile montane din regiune.

În cea mai recentă etapă, pe lista programului au fost incluse 89 de comune. La program pot participa atât cetățenii italieni, cât și străinii care intenționează să se mute definitiv în Calabria.

Cei care vor să înceapă o afacere pot primi până la 20.000 de euro. Pentru pensionari și persoanele care lucrează de la distanță pentru un angajator din altă localitate, sprijinul poate ajunge la 5.000 de euro. Beneficiarii trebuie să își transfere domiciliul în comuna aleasă în cel mult 90 de zile de la aprobarea cererii și să îl păstreze acolo timp de cel puțin cinci ani.

Perioada de înscriere pentru actualul program s-a încheiat în majoritatea localităților, însă autoritățile pregătesc un nou program, cu un buget semnificativ mai mare.

Noul program, denumit „Casa Calabria 100”, ar urma să ofere până la 100.000 de euro pentru cumpărarea și renovarea unei locuințe în zonele rurale și montane ale regiunii.

Programul este așteptat să fie lansat în toamna acestui an și este inspirat de schema implementată în Trentino. Pentru beneficiari va exista și o obligație de a locui în localitatea respectivă pentru o anumită perioadă.

Provincia autonomă Trentino are unul dintre cele mai generoase programe de acest tip din Italia. Schema se adresează unor comune care au pierdut cel puțin 8% din populație în ultimele două decenii.

Beneficiarii pot primi până la 80.000 de euro pentru renovarea unei proprietăți și încă 20.000 de euro pentru cumpărarea acesteia. În total, sprijinul poate ajunge la 100.000 de euro.

Programul este atractiv și pentru persoanele care locuiesc în străinătate. În prima sesiune de înscrieri din 2025 au existat 291 de cereri, dintre care două au venit de la persoane care s-au mutat în Italia din afara țării. Un solicitant venea din Edinburgh, iar altul din Bruxelles.

Sardinia are un program mai modest, dar cu un avantaj important pentru persoanele care vor să vină din străinătate. Ajutorul poate ajunge la 15.000 de euro și acoperă până la jumătate din costurile pentru cumpărarea sau renovarea primei locuințe într-o comună eligibilă.

Un aspect important este că solicitantul nu trebuie să locuiască deja în Sardinia sau în Italia pentru a depune cererea.

Programul a fost destinat inițial comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, însă, în aprilie 2026, autoritățile au extins lista localităților eligibile. Astfel, pot fi incluse și comune cu până la 5.000 de locuitori.

Pentru această schemă sunt alocate 15 milioane de euro anual, până în 2028. Printre criteriile luate în calcul la acordarea sprijinului se află și mutarea reședinței din străinătate, precum și situația tinerelor cupluri și a familiilor cu copii.

Procedura de înscriere diferă de la o localitate la alta. Fiecare comună stabilește propriile perioade în care poate primi cereri, în funcție de regulile programului.

Autoritățile din Toscana și Piemont au lansat programe prin care încearcă să atragă noi locuitori în zonele rurale și montane. Aceste scheme nu se adresează însă persoanelor care locuiesc în străinătate și vor să se mute direct în Italia. Pentru a putea solicita sprijinul, acestea trebuie să aibă deja reședința într-o altă localitate din Italia.

În Toscana, programul „Residenzialità in Montagna” a oferit, în 2024, ajutoare cuprinse între 10.000 și 30.000 de euro. Aproape 1.000 de persoane au depus cereri, însă doar 98 de locuri au fost disponibile.

Ulterior, autoritățile au lansat o nouă variantă a programului, cu un ajutor maxim de 10.000 de euro. Perioada de înscriere pentru această ediție s-a încheiat în noiembrie 2025.

Faptul că solicitantul este cetățean străin nu îl exclude automat de la aceste programe. Condiția esențială este să aibă dreptul legal de a locui în Italia și să îndeplinească toate cerințele stabilite de programul pentru care aplică.

Pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, acest lucru presupune, în funcție de situație, deținerea unui permis de ședere valabil, cunoscut în Italia sub denumirea de „permesso di soggiorno”.

Așadar, simpla decizie de a te muta într-un sat italian nu este suficientă pentru a primi sprijin financiar. Înainte de a solicita un astfel de ajutor, trebuie îndeplinite condițiile privind șederea legală în Italia, iar ulterior beneficiarul trebuie să își stabilească oficial reședința în localitatea vizată.

Perioada în care beneficiarul trebuie să rămână în localitate diferă de la un program la altul și poate ajunge la cinci sau chiar zece ani.

Programele sunt parte dintr-un efort mai amplu al autorităților italiene de a combate depopularea zonelor rurale și montane. Multe sate au pierdut în ultimele decenii o parte importantă din populație, iar autoritățile încearcă să transforme locuințele abandonate și proprietățile neutilizate în oportunități pentru noii rezidenți.

Pentru cei interesați de o astfel de mutare, diferențele dintre regiuni sunt importante. Calabria, Trentino și Sardinia au condiții, climă, prețuri la locuințe și stiluri de viață foarte diferite.

Prin urmare, valoarea grantului nu ar trebui să fie singurul criteriu pentru alegerea unei localități. Înainte de cumpărarea unei case, este esențial să fie verificate condițiile programului, comuna eligibilă, obligația de rezidență și dreptul de ședere în Italia.