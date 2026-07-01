Visul de a deține o locuință în Italia s-a transformat într-un proiect uriaș pentru o americancă din Chicago, care a cumpărat o casă cu doar 1 euro în Sicilia prin celebrul program destinat revitalizării satelor depopulate. Deși prețul de achiziție a fost simbolic, realitatea descoperită la fața locului a însemnat o investiție de sute de mii de dolari, potrivit CNBC.

Meredith Tabbone a ales să cumpere o locuință în Sambuca di Sicilia, una dintre localitățile incluse în programul italian „Case de 1 euro”. Alegerea nu a fost întâmplătoare.

Străbunicul său a plecat din acest sat către Statele Unite în anul 1902, iar femeia și-a dorit să readucă la viață o proprietate din locul de origine al familiei sale.

Deși a plătit doar 1 euro pentru imobil, Meredith a descoperit că acesta se afla într-o stare mult mai gravă decât se aștepta.

Casa nu era racordată la electricitate și apă curentă, podelele erau amplasate la niveluri diferite în aproape toate încăperile, iar clădirea conținea azbest. În plus, interiorul era plin de excremente de porumbei.

„Starea proprietății era, în cel mai bun caz, dezastruoasă”, a declarat aceasta.

Inițial, americanca estima că va investi aproximativ 40.000 de dolari pentru renovare. Pe parcursul lucrărilor, însă, bugetul a crescut constant, iar costul final a ajuns la 446.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 380.000 de euro.

Proiectul a presupus refacerea completă a podelelor, instalarea rețelelor de apă și electricitate, eliminarea azbestului, montarea unor ferestre noi, precum și recompartimentarea și modernizarea celor 18 camere ale locuinței.

Întregul proces de restaurare s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ trei ani și jumătate.

În ciuda costurilor foarte mari, Meredith Tabbone afirmă că nu regretă decizia luată. Ea intenționează să petreacă aproximativ patru luni în fiecare an în Sicilia și spune că nu are de gând să vândă vreodată proprietatea.

Mai mult, americanca susține că, după moartea sa, casa va fi donată comunității locale.

Programul italian „Case de 1 euro” a fost creat pentru a revitaliza satele afectate de depopulare și pentru a salva clădirile abandonate.

Localități din Sicilia, Sardinia, Calabria, Molise și din alte regiuni ale Italiei oferă spre vânzare locuințe la prețuri simbolice. În schimb, cumpărătorii trebuie să respecte o serie de condiții, printre care renovarea imobilului într-un termen stabilit, păstrarea arhitecturii locale și asumarea costurilor necesare restaurării.

În multe situații, investiția în renovare depășește cu mult prețul simbolic plătit pentru achiziția casei.

Specialiștii din domeniul imobiliar avertizează că prețul de 1 euro reprezintă doar primul pas al investiției. Pe lângă lucrările de renovare, proprietarii trebuie să suporte cheltuieli cu actele notariale, proiectele tehnice, autorizațiile și materialele de construcție, astfel încât costul total poate ajunge la zeci sau chiar sute de mii de euro.

Programul continuă să atragă cumpărători din întreaga lume, însă autoritățile italiene atrag atenția că majoritatea acestor proprietăți necesită lucrări ample înainte de a putea fi locuite.