Locul în care îți poți cumpăra o casă cu cinci lei. Viitorii proprietari trebuie să îndeplinească o singură condiție

Italia atrage atenția printr-un program care permite achiziția de locuințe la prețul simbolic de 1 euro, aproximativ 5 lei. Inițiativa vizează revitalizarea satelor istorice depopulate, oferind șansa de a deveni proprietar într-un cadru de poveste. Programul a fost lansat în 2009, iar de atunci circa 77 de localități au oferit spre vânzare case abandonate la preț simbolic. Cu acest preț, orice familie poate obține o locuință în Sicilia.

Ideea a captat interesul nu doar al italienilor, ci și al cumpărătorilor internaționali care visează la o locuință într-un sat pitoresc, cu peisaje spectaculoase.

Autoritățile locale urmăresc, prin acest demers, să repopuleze zone odinioară pline de viață și să salveze clădirile vechi de la degradare completă. Majoritatea locuințelor disponibile sunt imobile vechi, aflate într-o stare avansată de deteriorare, astfel că noii proprietari trebuie să fie pregătiți pentru lucrări ample de reabilitare.

Programul funcționează în prezent în aproximativ 14 regiuni ale Italiei. Cele mai multe oferte se regăsesc în sud, în Sicilia, Calabria și Sardinia, dar există și proiecte similare în Toscana, Lazio, Piemont sau Marche.

Deși prețul de achiziție este unul simbolic, achiziția presupune responsabilități serioase. Proprietarul trebuie să prezinte un proiect de renovare în șase luni de la cumpărare, să înceapă lucrările în maximum un an și să finalizeze renovarea în termen de trei ani.

Costurile estimate pentru reabilitare se ridică între 20.000 și 25.000 de euro, incluzând lucrările de construcție, taxele notariale și procedurile administrative. Unele primării cer și o garanție financiară de 1.000–5.000 de euro pentru siguranța finalizării proiectului.

În timp ce în România locuințele devin tot mai greu accesibile, în Elveția autoritățile oferă soluții neașteptate. Satul Albinen, din cantonul Valais, se confruntă cu un declin demografic accentuat. În 1850, localitatea număra aproximativ 370 de locuitori, iar până în 2016 cifra a scăzut la doar 241. Pentru a contracara această tendință, autoritățile au introdus măsuri menite să atragă noi locuitori.

Persoanele care se mută în Albinen pot primi până la 25.000 de franci elvețieni dacă sunt singure, iar cuplurile pot beneficia de 50.000 de franci. Pentru fiecare copil, statul adaugă încă aproximativ 10.000 de franci. Sumele sunt acordate condiționat, în funcție de dimensiunea familiei și de angajamentul față de comunitate.

Noii locuitori trebuie să construiască sau să renoveze o locuință și să colaboreze în proporție de cel puțin 70% cu firme locale. În plus, investiția minimă necesară în achiziția sau renovarea casei este de 200.000 de franci elvețieni. Persoanele beneficiare sunt obligate să rămână în localitate cel puțin 10 ani, altfel vor trebui să returneze sprijinul financiar primit.