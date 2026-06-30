Pericolul mortal din casa ta. Efectele încărcării ilegale a buteliilor

O simplă decizie de moment, aceea de a umple butelia de aragaz la o pompă GPL auto (SKID) pentru a economisi câțiva lei, se poate transforma, în mai puțin de o secundă, într-o tragedie colectivă. Încărcarea artizanală a buteliilor casnice nu este doar o ilegalitate, ci un risc iminent de explozie, incendiu și pierdere de vieți omenești.

În fața acestui pericol real, autoritățile statului au trecut la măsuri radicale. Citiți în continuare care sunt pericolele tehnice ascunse ale acestui fenomen și cum puteți rămâne în siguranță apelând doar la circuite autorizate și parteneri logistici autorizați.

Buteliile de aragaz și instalațiile GPL auto sunt proiectate după principii fizice și structurale complet diferite. Atunci când forțați încărcarea unui recipient casnic la o stație auto, declanșați o serie de procese extrem de periculoase

Presiunea din SKID-urile GPL destinate autovehiculelor este semnificativ mai mare și complet diferită de cea pentru care au fost proiectate și testate buteliile de uz casnic. Supunerea unui recipient de aragaz la o presiune pentru care nu are rezistență structurală poate duce la cedarea bruscă a sudurilor sau a robinetului.

Stațiile GPL auto livrează gazul în regim volumetric (litri) pentru mașini care au sisteme proprii de oprire automată la 80% din capacitate. Buteliile de aragaz nu au acest sistem.

Într-o unitate de îmbuteliere autorizată, încărcarea se face strict pe cântar electronic. La un SKID auto, butelia este adesea umplută „ochi”. În momentul în care butelia este mutată din mediul exterior rece în interiorul cald al casei, gazul se dilată. Nefiind lăsat spațiul de siguranță de 20%, presiunea crește exponențial până când recipientul explodează violent.

GPL-ul auto și cel casnic au compoziții chimice diferite. Sunt proporții variabile de propan și butan.

Gazul destinat aragazului este puternic odorizat cu mercaptan pentru ca orice scurgere să fie detectată instantaneu prin miros.

GPL-ul auto nu respectă aceleași norme de odorizare, ceea ce înseamnă că o butelie cu micro-fisuri încărcată la pompă poate umple o încăpere cu gaz fără ca locatarii să își dea seama, generând un risc fatal de asfixiere sau aprindere spontană.

Conform legii, buteliile trebuie supuse unor verificări periodice stricte pentru a se depista coroziunea, deformările sau uzura metalului. La o stație GPL auto, nimeni nu verifică dacă butelia dumneavoastră mai este sigură sau dacă a depășit scadența tehnică.

Conștientizând severitatea acestor pericole, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) a emis un comunicat oficial cu caracter obligatoriu:

Toți deținătorii de SKID-uri GPL auto trebuie să afișeze permanent și vizibil un anunț prin care informează că umplerea buteliilor la stație este strict interzisă.

Dacă se constată încălcarea acestei reguli, pe lângă sancțiunile penale (amendă sau închisoare pentru operator), ISCIR va dispune oprirea imediată din funcțiune a instalației și suspendarea activității stației pentru 30 de zile.

Pentru siguranța familiei și a vecinilor dumneavoastră, singura opțiune legală și responsabilă este achiziționarea buteliilor exclusiv din unități specializate și autorizate de îmbuteliere a GPL. Aceste centre dispun de echipamente speciale de testare, instalații de calibrare electronică și personal calificat care garantează un produs 100% sigur.

În acest lanț al siguranței, transportul și distribuția corectă joacă un rol vital. Companii de elită, precum Transpeco, asigură manipularea și livrarea combustibililor lichefiați în condiții de maximă securitate. Cu o flotă modernă de vehicule specializate (ADR) și proceduri stricte de control, acestea garantează că buteliile ajung la distribuitori și consumatori fără a fi supuse riscurilor logistice.

Nu te juca cu focul! Standardele ISCIR sunt create pentru a salva vieți. Refuză improvizațiile, ignoră stațiile GPL auto pentru uzul casnic și alege doar buteliile verificate, sigilate și distribuite prin circuite sigure, susținute de profesioniști precum Transpeco.