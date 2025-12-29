Bombele cu ceas din bucătăriile românilor. Cum recunoști o butelie neconformă și riscurile la care te expui

În România, milioane de gospodării, în special din mediul rural, dar și din zonele urbane periferice, depind încă de buteliile de gaz pentru gătit și încălzire. Însă, sub aparența unei utilități banale, se ascunde un pericol imens: buteliile neconforme. Autoritățile și experții trag un semnal de alarmă asupra „bombelor cu ceas” care pot transforma orice locuință într-o ruină în doar câteva secunde.

Conform estimărilor asociațiilor de profil și ale verificatorilor autorizați, se estimează că aproximativ 30% până la 40% din buteliile aflate în circulație pe piața din România sunt neconforme.

Această cifră alarmantă este alimentată de fenomenul încărcării ilegale la stațiile de GPL auto și de utilizarea recipientelor vechi, care au depășit de mult durata de viață de 10-15 ani.

Mulți utilizatori aleg să ignore normele de siguranță pentru a economisi câțiva lei, fără a realiza că prețul plătit ar putea fi propria viață.

Recunoașterea unei butelii care prezintă risc de explozie este esențială. Iată elementele la care trebuie să fii atent:

Termenul de verificare ISCIR. Fiecare butelie trebuie să aibă poansonată (ștanțată) pe postament sau pe gât data ultimei verificări tehnice. Dacă perioada de 10 ani de la ultima verificare a expirat, butelia este considerată un pericol public.

Sigiliul original. O butelie încărcată corect într-un centru autorizat trebuie să aibă un sigiliu din plastic, intact, inscripționat cu numele distribuitorului. Lipsa sigiliului sau un sigiliu improvizat indică o încărcare ilegală.

Starea fizică a recipientului. Prezența ruginei profunde, a deformărilor (lovituri), a urmelor de arsură sau a modificărilor la nivelul robinetului sunt semne clare că butelia trebuie scoasă din uz.

Mirosul și etanșeitate. Dacă simți miros de gaz (etilmercaptan), nu folosi flacăra deschisă. Verifică etanșeitatea doar cu apă și săpun, niciodată cu bricheta.

Cea mai mare greșeală comisă de români este încărcarea buteliilor la pompele de GPL auto. Acesta este un proces extrem de periculos din două motive. În primul rând lipsa spațiului de siguranță. Buteliile de aragaz se încarcă în kilograme, nu în litri. Ele trebuie umplute doar la 80% din capacitate pentru a lăsa spațiu de expansiune gazului. La stațiile auto, recipientul este adesea umplut excesiv, ceea ce duce la creșterea presiunii și explozie la prima variație de temperatură.

Compoziția gazului, este al doilea motiv. GPL-ul auto are o compoziție diferită față de amestecul butan-propan destinat uzului casnic, fiind mult mai agresiv cu garniturile robinetelor de bucătărie.

Istoria recentă este plină de exemple devastatoare cauzate de manipularea incorectă a buteliilor.

Tragedia de la Crevedia (2023). Deși a implicat o stație de depozitare, evenimentul a scos în evidență puterea devastatoare a gazului lichefiat stocat necorespunzător, soldându-se cu zeci de victime și pagube materiale imense.

În ultimii ani, orașe precum Galați, Craiova sau Pașcani au fost martorele unor explozii în apartamente care au pus la pământ etaje întregi. În majoritatea cazurilor, cauza a fost o butelie încărcată ilegal sau o pierdere de gaz de la un furtun uzat, urmată de o simplă scânteie (aprinderea luminii).

O butelie conformă îți oferă siguranță, în timp ce una „de ocazie” îți poate distruge familia.

„Vedem o creștere alarmantă a incidentelor cauzate de ignorarea celor mai elementare norme de siguranță. Mesajul nostru către consumatori este unul critic: o butelie încărcată la stația de GPL auto nu este o economie, ci un risc alarmant. La centrele de îmbuteliere Transpeco, fiecare recipient trece printr-un proces riguros de verificare a integrității structurale și a etanșeității robinetului înainte de a fi umplut. Mai mult, noi utilizăm cântărire electronică de precizie pentru a lăsa obligatoriul 'pernă de aer' – acel spațiu de siguranță de 20% care previne explozia în cazul creșterii temperaturii ambientale. La o pompă auto, acest control nu există, iar riscul ca butelia să cedeze sub presiune este uriaș. Nu puneți preț pe viața dumneavoastră și a vecinilor apelând la umpleri clandestine; sigiliul Transpeco sau al oricărui distribuitor autorizat este singura garanție că acea butelie a fost testată și poate fi folosită fără frică.”

Cumpărați butelii doar de la distribuitori autorizați, verificați sigiliul și nu acceptați niciodată recipiente care par deteriorate sau care nu au marcajul ISCIR vizibil.