Horia Constantinescu efectuează verificări privind siguranța buteliilor. Peste 1.600 de butelii neconforme descoperite

Horia Constantinescu, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a efectuat în această dimineață o verificare în teren pentru a urmări traseul unor butelii suspectate că ar fi neconforme. Controlul a început la ora 05:30, la plecarea din comisariat, și a condus la o stație de încărcare din Cernavodă.

În urma verificărilor, Constantinescu a identificat peste 1.600 de butelii considerate neconforme. Conform celor constatate, sub 30% dintre recipientele aflate în curtea operatorului economic erau conforme cu normele în vigoare.

În timpul controlului, el a observat că unele butelii aveau marcaje cu vopsea care indicau că ar fi în termen, însă pansonările metalice, singurele elemente recunoscute legal, prezentau date diferite, contradictorii cu etichetările aplicate.

Constantinescu a semnalat existența unor practici prin care starea tehnică a buteliilor ar fi atestată în mod necorespunzător. El a anunțat că va transmite instituțiilor competente întreaga corespondență purtată anterior cu conducerea structurii din care face parte, în legătură cu modul de aplicare a legislației și lipsa măsurilor în situații similare.

Descoperirile de la stația din Cernavodă au fost prezentate ca parte a unei serii de verificări și avertizări publice privind distribuția buteliilor neconforme. Constantinescu a precizat că vor urma și alte informații legate de rețeaua de producție și distribuție, pe care afirmă că o cunoaște în detaliu.

Verificările au fost prezentate în contextul preocupărilor mai ample privind echipamentele de siguranță, după ce, anterior, Constantinescu relatase un incident în trafic în care zece extinctoare auto au fost folosite fără succes pentru stingerea unui autoturism cuprins de flăcări. În acea situație, el semnalase că dotările obligatorii ale vehiculelor nu au reușit să limiteze incendiul.

Acțiunea de astăzi a fost anunțată ca parte a unei serii de avertizări publice privind riscurile asociate atât recipientelor utilizate pentru depozitarea gazelor, cât și altor echipamente destinate siguranței consumatorilor. Constantinescu a precizat că vor urma noi prezentări legate de rețeaua de distribuție a buteliilor neconforme.

În urma controlului de la Cernavodă, Constantinescu a subliniat că situațiile identificate în teren vor fi transmise integral autorităților abilitate, pentru a fi analizate în cadrul procedurilor legale. El a menționat că documentele pe care le va înainta includ și sesizări anterioare privind interpretarea unor acte normative, care, potrivit acestuia, nu ar corespunde realității observate în activitatea de verificare.

Totodată, fostul președinte ANPC a precizat că punctul de lucru verificat astăzi reprezintă un nod important în lanțul de distribuție, motiv pentru care deficiențele constatate pot avea un impact extins. El a anunțat că urmează să prezinte public ramificațiile acestei rețele, într-o serie de avertizări ce vor continua în zilele următoare, în scopul informării populației și al documentării situației la nivel național.