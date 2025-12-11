Cine sunt românii morți în Tenerife. Cei doi soți erau dedicați voluntariatului pentru familiile vulnerabile

Doi români, soț și soție, și-au pierdut viața în Tenerife după ce un val uriaș i-a tras din piscina naturală Isla Cangrejo în larg, lovindu-i de stâncile din zona Los Gigantes. Cei doi soți se aflau în vacanță și lucrau împreună la ONG-ul Habitat for Humanity România. Pe pagina de Facebook a ONG-ului, colegii lor și-au exprimat regretele și au evocat personalitatea celor doi.

Ana și Victor, români care și-au pierdut viața în Tenerife, erau implicați activ în sprijinirea familiilor vulnerabile prin ONG-ul Habitat for Humanity România. Colegii lor au evocat pe pagina de Facebook a organizației devotamentul și personalitatea celor doi.

”Astăzi traversăm unul dintre acele momente pe care nimeni nu și le dorește, dar pe care viața, uneori, ni le pune în față cu o durere greu de cuprins în cuvinte. Doi colegi dragi ai familiei Habitat for Humanity România, oameni buni, dedicați și mereu cu inima deschisă, au plecat dintre noi mult prea devreme, în urma unui tragic accident. Ana și Victor, doi eroi.” a transmis organizația pe Facebook.

Ana a contribuit la oferirea de locuințe pentru familii din Ucraina și a sprijinit copii și părinți evacuați din Gaza. De asemenea, a fost prezentă în zonele afectate de inundațiile din Galați și Suceava, ajutând familiile să-și recâștige un cămin.

Ana a ajutat peste 30 de familii afectate de explozia din cartierul Rahova, asigurându-le un cămin stabil în București. Colegii de la Habitat for Humanity România au evocat devotamentul și implicarea ei constantă în comunitate.

Pe lângă activitatea umanitară, Ana era pasionată de natură și sport. Participa frecvent la maratoane montane, unde se remarca prin performanță și purta cu mândrie tricoul Habitat for Humanity.

Victor a coordonat voluntarii Habitat din întreaga lume și și-a dedicat eforturile creșterii culturii voluntariatului în România. Colegii îl descriu ca pe un om răbdător, cald și respectuos, care transforma voluntarii în adevărați actori ai schimbării.

Chiar și în vacanța din Tenerife, Ana și Victor au continuat să se gândească la cei aflați în nevoie. Ana se gândea să-și ofere apartamentul unei mame și fiice victime ale violenței domestice, iar Victor a transmis indicații pentru următoarea echipă de voluntari ce urma să construiască locuințe în Zambia.