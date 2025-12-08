Doi români implicați în tragedia din Tenerife. MAE confrimă moartea unuia dintre ei

Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al României la Madrid, a primit notificarea privind incidentul în care mai multe persoane au fost surprinse de un val oceanic puternic în Tenerife. Doi români se numărau printre cei afectați.

În urma solicitărilor oficiale transmise autorităților spaniole, consulatul a primit confirmarea decesului unuia dintre cetățenii români implicați. Reprezentanții oficiului consular continuă schimbul de informații cu instituțiile spaniole pentru stabilirea situației celei de-a doua victime.

Consulatul este în contact permanent atât cu familiile afectate, cât și cu autoritățile spaniole, fiind pregătit să ofere sprijin consular conform procedurilor. MAE amintește că românii pot solicita ajutor la numerele de telefon ale Consulatului General: +34 685.440.149, +34 685.440.159, +34 685.440.166 și +34 917.344.004, apelurile fiind direcționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Pentru urgențe există linia specială: +34 669.362.202.

Potrivit DPA, tragedia produsă în Insulele Canare s-a soldat cu trei victime și trei persoane rănite. Valul a lovit brusc piscina naturală de pe Isla Cangrejo, unde turiștii se aflau în momentul producerii incidentului. Una dintre persoanele rănite a intrat în stop cardiorespirator, dar a fost resuscitată cu succes de echipele medicale.

Serviciile de urgență au confirmat moartea a doi bărbați și a unei femei, fără a furniza detalii suplimentare despre identitatea sau vârsta lor. Incidentul s-a produs duminică, în plin aflux de turiști.

Autoritățile regionale activaseră deja o „prealertă din cauza condițiilor nefavorabile la mare”, avertizând că valurile puteau depăși 3,5 metri și recomandând evitarea zonelor de coastă.

🔴🔴 Captan el momento en el que rescatan a una de las personas afectadas en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la zona de Los Gigantes (Santiago del Teide), donde un golpe de mar ha dejado como consecuencia tres fallecidos y varios heridos pic.twitter.com/8J2IKuOZ7C — Diario de Avisos (@diariodeavisos) December 7, 2025

Ziua liberă de luni din Spania a determinat mulți turiști să aleagă arhipelagul pentru un weekend prelungit, ceea ce a dus la supraaglomerarea zonelor costiere. Piscina naturală de pe Isla Cangrejo este descrisă oficial drept „o piscină naturală situată într-un colţ magnific al coastei”.

„Mulţumită unui zid de beton care-o protejează de valuri, piscina oferă un loc liniştit de baie cu familia şi de profitat de soare într-un cadru incomparabil”, menționează site-ul Guvernului regional al Canarelor.

Tenerife, parte a Insulelor Canare, este expusă valurilor foarte mari în timpul sezonului rece. Furtunile formate în Atlantic în lunile de toamnă și iarnă generează valuri spectaculoase care lovesc în special coastele de vest și nord, crescând riscul pentru turiști și pentru locuitorii din zonele de litoral.