Rusia amenință voluntarii români din Getica: Vor fi trași la răspundere

Rusia amenință voluntarii români din Getica. Grupul de luptă românesc „Getica” a devenit ținta unor declarații oficiale ale Moscovei, care a acuzat recent voluntarii români și moldoveni de implicare directă în atacuri asupra trupelor ruse din Ucraina.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, acuzațiile vin după ce, pe 30 noiembrie, grupul ar fi publicat pe o rețea de socializare interzisă în Rusia imagini video cu atacuri ale dronelor asupra militarilor ruși.

Declarațiile au fost prezentate într-un briefing la Sankt Petersburg, fiind publicate și în limba română pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București. Zaharova a afirmat că videoclipul, intitulat „Despăducherea”, ar fi inclus lovituri asupra militarilor ruși, iar în colțul filmării apărea emblema Brigăzii 414 de drone a Ucrainei. Aceasta a subliniat că este posibil ca unele secvențe să fi fost realizate de voluntarii români.

Purtătoarea de cuvânt a amintit și declarațiile anterioare ale comandantului grupului „Getica”, cunoscut sub indicativul „Getotac”, potrivit cărora o parte dintre membrii grupului operează drone de atac în cadrul Forțelor Armate ucrainene.

În plus, Zaharova a afirmat că autoritățile ruse urmăresc presupusele crime de război comise de combatanții străini și de militarii ucraineni și că persoanele implicate vor fi „trase la răspundere” pentru acțiunile lor.

În replică, grupul „Getica” a criticat dur Rusia și a pus sub semnul întrebării funcționarea Ambasadei ruse la București. Într-o postare pe Facebook, reprezentanții grupului au precizat că videoclipul în cauză prezenta lovituri FPV aplicate legal de Forțele Armate ucrainene și că acestea respectă Convențiile de la Geneva.

Grupul a mai subliniat că amenințările Rusiei nu îi descurajează, ci le întăresc hotărârea de a continua să lupte.

În postarea publicată online, „Getica” a menționat că voluntarii au fost vizați și în trecut în diverse operațiuni rusești de monitorizare în Belgorod, Zaporijia și Harkov, iar informațiile furnizate de Rusia au fost deseori inexacte sau exagerate.

Membrii grupului au adăugat că sunt pregătiți să facă față represaliilor și au reafirmat angajamentul lor față de valorile naționale și față de sprijinul acordat Ucrainei.

Postarea integrală a grupului s-a încheIAT cu apeluri la unitate și la susținerea eroilor români, subliniind solidaritatea lor cu civilii ucraineni și reafirmând motivația de a acționa liber și cu demnitate.