Trei persoane rănite în urma unui nou atac cu rachete și drone asupra regiunii Kiev

Un nou val de violențe a lovit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona metropolitană a Kievului, unde autoritățile au anunțat rănirea a trei persoane în urma unui atac cu rachete și drone. Incidentul face parte dintr-o ofensivă rusă extinsă, îndreptată împotriva mai multor orașe ucrainene, potrivit kyivindependent.com.

Forțele aeriene ale Ucrainei au transmis că armata rusă a lansat atât rachete, cât și zeci de drone către localitățile din jurul capitalei. În timpul ofensivelor, alertele de raid aerian au fost activate la nivel național, în condițiile în care avioane rusești MiG-34K, capabile să lanseze rachete Kinjal, au fost detectate în spațiul aerian.

Semnalări privind drone au apărut și în vestul regiunii Lvov, într-un context în care Rusia a desfășurat mai multe valuri de atacuri asupra orașelor ucrainene. În afara regiunii Kiev, amploarea distrugerilor și țintele vizate nu au fost clarificate imediat.

Guvernatorul regiunii Kiev, Mikola Kalașnik, a anunțat că un bărbat de 42 de ani a fost rănit de șrapnel în orașul Fastiv, aflat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de capitală.

Rapoartele preliminare indică faptul că gara principală din Fastiv a fost lovită în timpul atacului, iar autoritatea feroviară ucraineană a precizat că Rusia a executat un „bombardament masiv al infrastructurii feroviare” din zonă.

Kalașnik a mai menționat că două femei — una de 46 de ani și cealaltă de 40 de ani — au fost rănite în districtul Vișhorodski, la nord de Kiev, una dintre victime fiind internată în spital cu leziuni provocate de șrapnel.

Regiunea Kiev a fost vizată constant în ultimele luni, în timp ce Statele Unite încearcă să negocieze încetarea conflictului declanșat de Rusia în Ucraina. În precedentul atac major cu rachete și drone, din 13–14 noiembrie, șapte persoane au murit și alte 29 au fost rănite