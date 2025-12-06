Scutul Cernobîl care izola materiale radioactive, grav afectat. Avaria, confirmată de AIEA

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat vineri că structura în formă de arc care acoperă reactorul avariat de la centrala nucleară Cernobîl nu mai poate îndeplini funcția esențială de protecție, după deteriorările provocate de o dronă. Potrivit Reuters, instituția a precizat că o inspecție recentă a stabilit că avariile identificate încă din februarie anul trecut au afectat funcționalitatea ansamblului.

Scutul gigant de oțel care izolează materialele radioactive rezultate în urma exploziei din 1986 nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza impactului produs de o dronă, a transmis agenția nucleară a ONU. Ucraina afirmă că a fost vorba despre un atac lansat de Rusia. AIEA a precizat că inspecția realizată săptămâna trecută asupra construcției finalizate în 2019 a confirmat că lovitura din februarie i-a afectat integritatea.

Directorul general al instituției, Rafael Grossi, a explicat în comunicatul oficial că „misiunea de inspecție a confirmat că (structura de protecție) și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale de susținere sau la sistemele de monitorizare”. El a adăugat că reparații parțiale au fost deja realizate, „dar refacerea completă este esențială pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a asigura siguranța nucleară pe termen lung”.

ONU a informat, pe 14 februarie, că autoritățile ucrainene au raportat lovirea centralei de o dronă încărcată cu explozibil, incident care a provocat un incendiu și a avariat carcasa de protecție ce înconjoară reactorul numărul patru, distrus în accidentul nuclear din 1986. Oficialii ucraineni au susținut că drona era de proveniență rusă, în timp ce Moscova a respins complet acuzațiile. La momentul incidentului, autoritățile au publicat imagini cu momentul impactului și efectele sale.

ONU a mai transmis că nivelurile de radiații au rămas stabile și în limite normale, fără a fi detectate scurgeri radioactive.

A Russian drone struck Chornobyl, damaging the New Safe Confinement and causing a fire at the site of one of history's worst nuclear disasters. Leaders gathering today in Munich face a choice: stop Russia or face a global disaster. Russia must be forced to peace through strength. pic.twitter.com/1i5v0PoEql — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 14, 2025

Explozia din 1986 a dus la contaminarea radioactivă a unor zone extinse din Europa și a forțat autoritățile sovietice să mobilizeze resurse colosale pentru gestionarea dezastrului. Ultimul reactor al centralei a fost oprit în anul 2000.

În primele săptămâni ale invaziei ruse din februarie 2022, trupele Moscovei au ocupat situl Cernobîl și zona din jurul acestuia timp de peste o lună, în cadrul încercării de a avansa spre Kiev, ceea ce a amplificat temerile privind siguranța instalațiilor nucleare din regiune.