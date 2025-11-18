Ucraina, cu energia electrică la pământ. Trei reactoare nucleare au mari probleme

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că trei reactoare de la două centrale nucleare ucrainene funcţionează de zece zile la capacitate redusă ca urmare a unui atac din data de 7 noiembrie, pe care guvernul ucrainean l-a atribuit Rusiei, conform EFE.

În urma atacului lansat în ziua de 7 noiembrie asupra unei substaţii electrice, centralele nucleare din Hmelniţki şi Rivne au fost deconectate de la una dintre cele două linii electrice de 750 kV ale lor, care alimentează unele dintre sistemele de securitate ale instalaţiilor. Au explicat oficialii de la AIEA într-un comunicat în care nu se precizează cine este autorul atacului.

Aceste substaţii, afirmă agenţia ONU pentru energie atomică, sunt elemente esenţiale ale reţelei electrice care asigură alimentarea externă a sistemelor de siguranţă şi a funcţiilor de răcire ale centralelor, ceea ce face ca integritatea lor să fie "vitală pentru siguranţa fizică şi protecţia nucleară”.

În ceea ce privește centrala ucraineană Zaporojie, care e cea mai mare centrală nucleară din Europa, ocupată de Rusia, AIEA informează că vinerea trecută una dintre cele două linii de alimentare cu energie electrică care permite întreţinerea sistemelor de siguranţă ale centralei, recent reparată, a fost din nou deconectată.

În altă ordine de idei, Ucraina a semnat o scrisoare de intenție pentru a achiziționa până la 100 de avioane de luptă Rafale fabricate în Franța.

Această mișcare importantă a fost făcută publice de Ambasada Ucrainei și de biroul președintelui francez Emmanuel Macron.

Documentul a fost parafat luni în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Paris, unde s-a întâlnit cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Conform Palatului Élysée, acordul prevede posibilitatea ca Ucraina să achiziționeze echipamente de apărare franceze, printre care se numără avioanele Rafale.