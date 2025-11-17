Social

Rogobete, despre clinica stomatologică în care a murit fetita de doi ani: Nu putem discuta despre o mușamalizare a cazului

Rogobete, despre clinica stomatologică în care a murit fetita de doi ani: Nu putem discuta despre o mușamalizare a cazuluiClinica stomatologică. Sursa foto: Freepik
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a respins ideea mușamalizării în cazul tragediei petrecute în clinica stomatologică din București. Declarația vine după ce familia copilei a lansat numeroase acuzații la adresa reprezentanților clinicii, menționând că aceștia ar fi încercat să șteargă imaginile de pe camerele de supraveghere.

Rogobete, despre clinica stomatologică în care a avut loc tragedia

Ministrul a fost întrebat despre suspiciunile pe care familia fetiței le are în acest caz. Părinții copilei susțin că, înainte să fie anunțați despre deces, avocatul clincii și alte persoane ar fi intrat în sala copilului. Familia se teme că imaginile de pe camerele de supraveghere ar fi putut fi șterse sau modificate, ceea ce ar îngreuna ancheta.

Ministrul a răspuns că autoritățile au responsabilitatea de a proteja probele și că orice posibilă manipulare a imaginilor trebuie investigată cu atenție.

„Nu pot nici să confirm și nici să infirm. Tot ce vă spun este că toate spațiile de stocare digitală pentru acele camere au fost sigilate din primul moment de către procurori. Deci nu putem discuta despre o mușamalizare a cazului. Iar în ceea ce privește Ministerul Sănătății, vă asigur că toate datele identificate de către inspectorii sanitari de stat din Ministerul Sănătății au fost transmise către Parchet”, a răspuns Rogobete.

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Unitatea medicală nu mai funcționează

Ministerul Sănătății a anunțat că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat controlul la clinica stomatologică unde, vinerea trecută, o fetiță de 2 ani și-a pierdut viața.

Ca urmare a verificărilor, activitatea clinicii a fost suspendată, iar unitatea a fost amendată cu 100.000 de lei. Controlul a scos la iveală mai multe nereguli administrative, inclusiv funcționarea unor cabinete situate la parterul clădirii fără autorizație sanitară de funcționare.

Incidentul tragic s-a produs săptămâna trecută, când fetița a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei proceduri de sedare profundă, în jurul orei 19.30. Manevrele de resuscitare nu au avut succes.

În urma evenimentului, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, după ce inițial a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Rogobete, despre personalul medical care are decizie de pensionare

Luni, Rogobete a fost întrebat ce măsuri se vor lua în cazul personalului medical care urmează să se pensioneze.

„Lucrurile din punct de vedere administrativ sunt încă în discuție. Nu vreau să speculez și nici să mă antepronunț. Suntem în discuție, în continuare, nu s-a luat o decizie finală. Lucrurile din punct de vedere administrativ sunt încă în discuție. Nu vreau să speculez și nici să mă antepronunț. Suntem în discuție, în continuare, nu s-a luat o decizie finală”, a răspuns ministrul.

