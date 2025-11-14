Anestezia pentru copii la stomatolog. Când devine, de fapt, necesară

În timp ce România este încă marcată de tragedia fetiței de doar doi ani care a decedat într-un cabinet stomatologic din Bucureşti după ce i s-a administrat anestezie intravenoasă, apare întrebarea: cât de sigură este anestezia dentară la copii și în ce condiții devine cu adevărat necesară? Medicul stomatolog Oana Costea explică riscurile, dar şi importanţa prevenirii — şi nu doar a tratamentelor — în cazul micuţilor.

În debutul discuției, medicul a clarificat ce presupune anestezia dentară și de ce este atât de importantă în stomatologie: „Anestezia dentară reprezintă utilizarea unor substanțe anestezice pentru a elimina senzația de durere și a reduce disconfortul pacientului în timpul manoperelor din cabinetul stomatologic”, a precizat Oana Costea pentru Evenimentul Zilei.

Anestezia poate fi necesară în proceduri variate — de la tratamente pentru carii la intervenții mai complexe — în funcție de sensibilitatea și starea pacientului. Pentru a putea decide corect tipul de intervenție, stomatologii au la dispoziție mai multe forme de anestezie, fiecare cu specificul ei, iar alegerea depinde strict de nevoile și particularitățile pacientului.

„În stomatologie, tipurile de anestezie utilizate sunt: anestezia dentară locală sau loco-regională (topică sau prin injectare); aceasta fiind cea mai folosită, anestezia prin sedare conștientă (pe cale orală, inhalatorie sau intravenoasă) și anestezia generală (administrarea intravenoasă de analgezice)”, a mai declarat medicul stomatolog pentru Evenimentul Zilei.

Această clasificare este fundamentală în special în stomatologia pentru copii (pedodonția), unde nivelul de cooperare al copilului, gradul de teamă și complexitatea procedurii pot dicta opțiunea finală.

Ulterior descrierii tipurilor de anestezie, medicul stomatolog ne-a explicat că în practica medicală, anestezia poate fi locală, prin sedare sau generală, însă alegerea tipului depinde de mai mulți factori important de analizat precum: vârsta, greutatea, istoricul medical al pacientului și nivelul de cooperare.

„Aceste proceduri sunt alese ținând cont de mai multe aspecte: starea generală de sănătate, medicația preexistentă, vârsta, greutatea, istoricul pacientului în raport cu anestezia”, explică medicul.

Totuși, în lucrul cu copiii, provocarea este dublă: atât reacția lor emoțională, cât și evoluția rapidă a cariilor la vârste fragede.

„În ceea ce privește stomatologia pentru copii (pedodonția), părinții trebuie să ia decizii raționale și să fie conștienți de cât de important este ca cei mici să aibă o tehnică corectă de periaj, să îi controleze în permanență și să îi aducă regulat în cabinetul stomatologic. Dinții de lapte se cariază extrem de repede și pot cauza dureri extrem de violente pentru cei mici. Nu trebuie să gândim că sunt doar dinți de lapte, o să cadă”

Pentru cei mici, primul contact cu anestezia poate fi dificil. „Anestezia poate fi o experiență foarte neplăcută pentru copii, mai ales dacă nu sunt obișnuiți cu cabinetul dentar”, subliniază Oana Costea. De aceea, recomandarea ei fermă este ca vizitele la stomatolog să înceapă cât mai devreme, înainte de apariția durerilor sau a problemelor vizibile.

Dr. Costea mărturisește că, în relația cu pacienții săi, încearcă să minimizeze necesitatea anesteziei acolo unde este posibil: „Încerc să reduc pe cât posibil utilizarea anesteziei la anumite manopere… deoarece reușesc să creez un cadru destins, în care pacienții sunt tratați cu blândețe și se relaxează.”

Atmosfera din cabinet, tonul medicului și abordarea empatică pot face diferența în modul în care copilul percepe tratamentul. La finalul intervențiilor, medicul îi încurajează atât pe copii, cât și pe părinți să aplice o igienă corectă și să revină periodic la control, pentru a preveni situațiile dureroase care necesită anestezie sau intervenții mai ample.

Igiena zilnică rămâne primul scut împotriva cariilor. „Părinții trebuie să fie conștienți de cât de important este ca cei mici să aibă o tehnică corectă de periaj, să îi controleze și să îi aducă regulat în cabinetul stomatologic.”

În final, medicul trage un semnal de alarmă privind sănătatea orală a copiilor și șansele reale de a evita experiențele traumatizante.

„Aduceți copiii la dentist de la vârste cât mai mici, chiar dacă nu par a avea carii sau dureri. Astfel nu vor avea probleme dentare, vor fi obișnuiți cu atmosfera, mirosul, fotoliul din cabinetul stomatologic, și vor reveni cu drag, nu vor privi medicul cu frică, ba chiar va fi prietenul lor”.

Familiaritatea cu cabinetul elimină teama, iar o relație timpurie cu medicul stomatolog poate transforma vizitele viitoare într-o rutină firească, nu într-un episod de panică.

Pentru medicul Oana Costea, mesajul către părinți este limpede: educația dentară începe în familie și se consolidează în cabinet, iar alegerea momentului potrivit poate preveni atât durerea, cât și necesitatea anesteziei. „Vă vor fi recunoscători mai târziu!”, încheie aceasta.