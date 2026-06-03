Locuința alternantă: dreptul copilului de a nu pierde niciun părinte

Locuința alternantă a minorului revine în atenția specialiștilor ca o temă importantă de reformă în dreptul familiei. În cadrul unei dezbateri online organizate de Juridice.ro, majoritatea specialiștilor au susținut că este necesară o modificare legislativă care să clarifice această soluție, în interesul superior al copilului.

Miza nu este împărțirea copilului între părinți și nici satisfacerea orgoliilor adulților. Miza este dreptul copilului de a păstra o relație reală, constantă și semnificativă cu ambii părinți după separare. Un copil nu are nevoie de un părinte principal și de un părinte de weekend, ci de doi părinți prezenți, implicați și responsabili.

Specialiștii au arătat că autoritatea părintească exercitată în comun nu trebuie să rămână doar o formulă juridică. Ea trebuie să însemne participare reală la viața copilului: școală, teme, sănătate, activități, reguli, educație și sprijin zilnic.

În prezent, practica instanțelor este neunitară. Unele admit programe extinse sau formule apropiate de găzduirea alternantă, altele le resping invocând lipsa unei reglementări clare. Tocmai de aceea, legea ar trebui să stabilească criterii explicite, fără să transforme locuința alternantă într-o regulă automată.

O astfel de soluție trebuie analizată de la caz la caz, în funcție de vârsta copilului, relația cu fiecare părinte, distanța dintre locuințe, școală, condițiile locative și capacitatea părinților de a coopera. În cazuri de violență, abuz, neglijență sau conflict distructiv, locuința alternantă nu poate fi o soluție.

Dar acolo unde ambii părinți sunt funcționali și pot oferi stabilitate, legea trebuie să permită mai clar această opțiune. Stabilitatea copilului nu înseamnă întotdeauna o singură adresă. Poate însemna și două case predictibile, doi părinți implicați și certitudinea că, după divorț, copilul nu pierde pe niciunul dintre ei.

România are nevoie de o reglementare modernă și echilibrată a locuirii alternante. Nu pentru părinți, ci pentru copii.