Justitie

Locuința alternantă: dreptul copilului de a nu pierde niciun părinte

Comentează știrea
Locuința alternantă: dreptul copilului de a nu pierde niciun părinteSursa foto: Freepik.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Locuința alternantă a minorului revine în atenția specialiștilor ca o temă importantă de reformă în dreptul familiei. În cadrul unei dezbateri online organizate de Juridice.ro, majoritatea specialiștilor au susținut că este necesară o modificare legislativă care să clarifice această soluție, în interesul superior al copilului.

Dreptul copilului de a păstra o relație reală cu ambii părinți

Miza nu este împărțirea copilului între părinți și nici satisfacerea orgoliilor adulților. Miza este dreptul copilului de a păstra o relație reală, constantă și semnificativă cu ambii părinți după separare. Un copil nu are nevoie de un părinte principal și de un părinte de weekend, ci de doi părinți prezenți, implicați și responsabili.

Specialiștii au arătat că autoritatea părintească exercitată în comun nu trebuie să rămână doar o formulă juridică. Ea trebuie să însemne participare reală la viața copilului: școală, teme, sănătate, activități, reguli, educație și sprijin zilnic.

Dreptul copilului la relație cu părinții, practică neunitară

În prezent, practica instanțelor este neunitară. Unele admit programe extinse sau formule apropiate de găzduirea alternantă, altele le resping invocând lipsa unei reglementări clare. Tocmai de aceea, legea ar trebui să stabilească criterii explicite, fără să transforme locuința alternantă într-o regulă automată.

Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Eugen Tomac: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. Update
Eugen Tomac: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. Update
părinți divorțați

Părinți divorțați. Sursa foto: Freepik

O astfel de soluție trebuie analizată de la caz la caz, în funcție de vârsta copilului, relația cu fiecare părinte, distanța dintre locuințe, școală, condițiile locative și capacitatea părinților de a coopera. În cazuri de violență, abuz, neglijență sau conflict distructiv, locuința alternantă nu poate fi o soluție.

Stabilitatea copilului nu înseamnă întotdeauna o singură adresă

Dar acolo unde ambii părinți sunt funcționali și pot oferi stabilitate, legea trebuie să permită mai clar această opțiune. Stabilitatea copilului nu înseamnă întotdeauna o singură adresă. Poate însemna și două case predictibile, doi părinți implicați și certitudinea că, după divorț, copilul nu pierde pe niciunul dintre ei.

România are nevoie de o reglementare modernă și echilibrată a locuirii alternante. Nu pentru părinți, ci pentru copii.

Stiri calde

23:27 - Vladimir Putin pune presiune pe Germania: Rusia poate relua livrările de gaze prin Nord Stream chiar de mâine

23:17 - Ilie Bolojan, detalii despre legea salarizării. Ce se întâmplă cu veniturile bugetarilor

23:08 - Serghei Lavrov lansează un atac dur: Războiul lui Biden a devenit războiul lui Trump

23:01 - Noi informații despre moartea elevului din Bacău. Concluziile verificărilor făcute de DSU

22:53 - Mesajul lui Ilie Bolojan pentru succesorul său. Ce riscă România

22:42 - Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni

HAI România!

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi

Proiecte speciale