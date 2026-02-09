Divorțul la notar în 2026. Ce presupune procedura, acte necesare și ce taxe se plătesc

Divorțul la notar rămâne, în 2026, cea mai rapidă și mai puțin conflictuală modalitate de desfacere a unei căsătorii în România, însă costurile și procedura nu mai sunt la fel de simple ca în urmă cu câțiva ani. Creșterea onorariilor notariale, introducerea unor taxe suplimentare și obligațiile legale mai stricte, mai ales în cazurile în care există copii minori, îi determină pe mulți soți să caute informații clare înainte de a lua o decizie. În lipsa unor explicații corecte, mulți ajung la notar fără documentele necesare sau cu așteptări nerealiste legate de durată și costuri. În 2026, divorțul notarial este strict reglementat și presupune parcurgerea unor pași bine stabiliți, indiferent dacă soții au sau nu copii.

Divorțul la notar este o procedură extrajudiciară prin care căsătoria se desface exclusiv prin acordul ambilor soți, fără implicarea unei instanțe de judecată. Această variantă este considerată cea mai rapidă și mai puțin conflictuală formă de separare, fiind aleasă de cuplurile care au ajuns la un consens total privind încetarea căsătoriei. În 2026, legislația românească permite divorțul notarial atât pentru soții fără copii minori, cât și pentru cei care au copii, însă cu diferențe clare de condiții și responsabilități.

Rolul notarului public nu este acela de a „pronunța” divorțul, așa cum se întâmplă în instanță, ci de a constata voința liber exprimată a soților și îndeplinirea tuturor cerințelor legale. Practic, notarul verifică dacă există un acord real și complet între părți și dacă nu sunt încălcate dispozițiile legii. În momentul în care apare cea mai mică neînțelegere, procedura notarială nu mai poate continua, iar soții sunt nevoiți să se adreseze instanței de judecată.

Cea mai importantă condiție pentru divorțul la notar este acordul ambilor soți, exprimat în mod liber și neviciat. În 2026, notarul are obligația legală de a se asigura că niciunul dintre soți nu este constrâns, amenințat sau indus în eroare. Dacă există suspiciuni privind presiuni emoționale, financiare sau de altă natură, procedura se suspendă automat, tocmai pentru a proteja consimțământul real al părților.

O altă condiție esențială este capacitatea deplină de exercițiu a ambilor soți. Persoanele puse sub interdicție judecătorească sau cele care, din motive legale, nu își pot exprima valabil voința nu pot apela la divorțul notarial. Această cerință este strict verificată, deoarece procedura se bazează exclusiv pe voința clară și asumată a celor doi soți.

În final, divorțul la notar este posibil doar dacă nu există conflicte privind aspectele esențiale ale separării. Soții trebuie să fie de acord nu doar asupra desfacerii căsătoriei, ci și asupra numelui purtat după divorț, iar în cazul existenței copiilor minori, asupra tuturor elementelor ce țin de autoritatea părintească. Orice dispută, chiar și una aparent minoră, face imposibilă continuarea procedurii notariale și trimite automat cazul în fața instanței.

Pentru cuplurile fără copii minori, divorțul la notar rămâne în 2026 cea mai simplă și rapidă formă de desfacere a căsătoriei. Această variantă este preferată tocmai pentru că presupune un număr redus de formalități și elimină complet procedurile judiciare, audierile sau termenele lungi din instanță. Atâta timp cât ambii soți sunt de acord cu separarea și cu efectele acesteia, procesul se desfășoară într-un cadru administrativ clar și predictibil.

Procedura începe prin depunerea cererii de divorț la notar, în mod obligatoriu, în prezența ambilor soți. Cererea este înregistrată în Registrul Național al Cererilor de Divorț, moment din care începe să curgă termenul legal de reflecție de 30 de zile calendaristice. Acest termen este impus de lege și nu poate fi scurtat, având rolul de a oferi soților timp pentru a-și reconsidera decizia. La expirarea celor 30 de zile, cei doi se prezintă din nou la notar pentru a confirma că își mențin acordul, iar dacă voința este neschimbată, notarul emite certificatul de divorț.

În ceea ce privește actele necesare, procedura este una minimală. În 2026, pentru un divorț la notar fără copii minori sunt solicitate doar actele de identitate ale ambilor soți, certificatul de căsătorie, toate în original, precum și cererea de divorț semnată în fața notarului. Nu sunt cerute documente suplimentare, evaluări sau avize, ceea ce face ca întregul proces să fie rapid, clar și lipsit de complicații birocratice.

În 2026, costul total estimativ pentru un divorț la notar fără copii minori se situează, în general, între 1.000 și 1.200 de lei, suma finală fiind influențată de tarifele practicate de fiecare birou notarial și de localitate. Acest cost include onorariul notarial, care este de regulă cuprins între 800 și 900 de lei, la care se adaugă TVA, taxa de înregistrare în Registrul Național al Cererilor de Divorț, de aproximativ 85 de lei, precum și diverse cheltuieli administrative suplimentare, estimate la 50–70 de lei, necesare pentru procesarea și finalizarea procedurii.

Situația divorțului la notar se schimbă semnificativ atunci când cuplul are copii minori, deoarece, în 2026, legea impune condiții suplimentare menite să protejeze interesele acestora. Spre deosebire de divorțul fără copii, procedura nu mai este una pur administrativă, notarul având obligația expresă de a verifica dacă toate înțelegerile dintre părinți respectă interesul superior al copilului. Orice decizie luată de soți trebuie să demonstreze stabilitate, predictibilitate și grijă față de nevoile minorilor. Un element esențial în acest caz este convenția parentală, document fără de care divorțul la notar nu poate fi finalizat. Convenția trebuie să reglementeze clar exercitarea autorității părintești, stabilirea domiciliului copilului, programul de legături personale cu părintele care nu locuiește cu minorul, precum și cuantumul pensiei de întreținere. Documentul trebuie să fie complet, coerent și lipsit de ambiguități, iar dacă notarul apreciază că anumite prevederi nu sunt în interesul copilului, acesta poate refuza în mod legal finalizarea procedurii. În 2026, rolul notarului în astfel de cazuri depășește cadrul formal. Acesta este obligat să discute cu ambii părinți, să analizeze modul în care este formulată convenția parentală și, atunci când situația o impune, să solicite clarificări suplimentare. Dacă apar suspiciuni legate de existența unui conflict major între părinți, de lipsa cooperării sau de posibile situații de alienare parentală, procedura notarială se oprește, iar soluționarea divorțului este direcționată către instanța de judecată. Din punct de vedere financiar, divorțul la notar cu copii minori este considerabil mai costisitor în 2026. Tariful total poate ajunge până la 2.000 de lei, incluzând onorariul notarial, care se situează între 1.400 și 1.500 de lei plus TVA, costul redactării convenției parentale, de aproximativ 180 de lei, precum și taxele de registru și legalizările necesare, estimate la circa 150 de lei. În situațiile în care documentația este mai complexă sau necesită ajustări repetate, costurile finale pot depăși ușor aceste sume.

În 2026, durata divorțului la notar este reglementată clar de lege, termenul minim fiind de 30 de zile calendaristice, reprezentând perioada obligatorie de reflecție. În practică, pentru cuplurile fără copii minori, procedura se finalizează, de regulă, în aproximativ 30–35 de zile, incluzând depunerea cererii, termenul legal și eliberarea certificatului de divorț. Simplitatea documentelor și lipsa unor verificări suplimentare contribuie la respectarea acestui interval scurt.

În cazul divorțului la notar cu copii minori, durata totală poate ajunge la 40–45 de zile, în funcție de cât de clar și complet este redactată convenția parentală și de disponibilitatea ambilor soți de a se prezenta la notar. Procedura poate fi prelungită dacă unul dintre soți nu se prezintă la termenul final, dacă apar neclarități în documente sau dacă notarul solicită modificări pentru a se asigura că sunt respectate interesele copilului.

În cadrul cererii de divorț depuse la notar, soții sunt obligați să precizeze în mod expres numele pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei. Legea prevede trei opțiuni clare: revenirea la numele avut înainte de căsătorie, păstrarea numelui dobândit prin căsătorie, cu acordul ambilor soți, sau adoptarea unui nume compus. Alegerea trebuie făcută de comun acord și consemnată în documentele oficiale, deoarece aceasta produce efecte juridice imediate după finalizarea divorțului. În situația în care nu există consens asupra numelui purtat după divorț, procedura notarială nu poate fi dusă la capăt. Orice neînțelegere pe acest subiect, chiar dacă este singura în dispută, blochează divorțul la notar și obligă soții să se adreseze instanței de judecată pentru soluționarea cauzei.

În 2026, notarul public nu are doar un rol formal în procedura divorțului, ci și obligația legală de a refuza finalizarea acesteia în anumite situații clar prevăzute de lege. Procedura este respinsă dacă nu există un acord deplin între soți asupra tuturor aspectelor divorțului, dacă documentele depuse sunt incomplete sau neconforme ori dacă există suspiciuni privind consimțământul liber al unuia dintre soți, cum ar fi presiuni, constrângeri sau inducerea în eroare.

De asemenea, în cazul cuplurilor cu copii minori, notarul este obligat să refuze procedura dacă apreciază că prevederile convenției parentale nu protejează interesul superior al copilului. În toate aceste situații, divorțul la notar nu mai este posibil, iar singura variantă legală rămasă pentru desfacerea căsătoriei este divorțul în instanță, unde aspectele aflate în dispută pot fi analizate și soluționate de un judecător.