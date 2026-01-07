Cum a stricat ChatGPT o nuntă. S-a ajuns în instanță

O nuntă care a avut loc în Olanda a fost anulată după ce o instanță a decis că discursul rostit la ceremonie, redactat cu ajutorul lui ChatGPT, nu a respectat cerințele prevăzute de Codul Civil, potrivit Le Figaro.

În aprilie 2025, în orașul Zwolle, din nordul țării, un cuplu a cerut ca ceremonia de căsătorie să fie oficiată de un cunoscut, desemnat temporar ca ofițer de stare civilă. O astfel de procedură este posibilă în Țările de Jos, cu respectarea unor condiții și doar în prezența unui ofițer de stare civilă al comunei.

Pentru că mirii își doreau o ceremonie relaxată, persoana desemnată să oficieze a redactat discursul cu ajutorul ChatGPT, potrivit hotărârii Tribunalului din Zwolle, publicată marți.

„Promiţi să fii alături de (numele femeii, nedivulgat din motive de confidenţialitate) astăzi, mâine şi pentru totdeauna?”, a fost întrebat bărbatul în timpul ceremoniei. „Să râdeţi împreună, să creşteţi împreună şi să vă iubiţi indiferent de ce se va întâmpla?”, „Să vă susţineţi în continuare, să vă tachinaţi, să vă sprijiniţi unul pe celălalt, chiar şi în momentele dificile?”, a fost întrebată femeia. Ulterior, cuplul a fost declarat „nu doar soţ şi soţie, ci mai ales o echipă, un cuplu nebun, iubirea celuilalt şi căminul celuilalt!”.

În aceste condiții, instanța a concluzionat că ceremonia de căsătorie nu a respectat prevederile legale.

„Discursul menţionat mai sus demonstrează că bărbatul şi femeia nu au făcut declaraţia prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul Civil olandez”, a constatat instanţa. Articolul respectiv prevede că viitorii soţi trebuie să declare că vor îndeplini toate obligaţiile legale legate de căsătorie.

„În consecinţă, căsătoria dintre bărbat şi femeie nu a fost oficializată. Aceasta înseamnă că actul de căsătorie a fost înregistrat în mod eronat la starea civilă”, se mai arată în hotărârea instanţei.

Potrivit cuplului, greșeala s-a produs fără intenția lor, iar ofițerul de stare civilă prezent nu le-a semnalat-o în timpul ceremoniei. Invocând impactul emoțional important al pierderii datei căsătoriei, cuplul a cerut instanței să îi permită păstrarea datei inițiale sau să o recunoască administrativ ca atare.

„Instanţa înţelege importanţa pe care o are pentru bărbat şi femeie data căsătoriei care figurează în act, dar nu poate ignora legea”, a fost decizia instanței.