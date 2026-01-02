Monden

Serghei Mizil, discuție cu Chat Gpt despre jocurile de noroc. L-a trimis la psiholog

Serghei Mizil, discuție cu Chat Gpt despre jocurile de noroc. L-a trimis la psihologSerghei Mizil. Sursa foto: Instagram
Serghei Mizil a făcut o simulare cu Chat Gpt legat de jocurile de noroc. Acesta a avut o discuție sinceră cu robotul până l-a trimis la psiholog.

Serghei față-n față cu Chat GPT

 Omul de afaceri s-a gândit să provoace inteligența artificială la o discuție sinceră legat de jocurile de noroc. Practic a vrut să îi testeze vigilența acesteia. Numai că dialogul nu a fost tocmai unul pozitiv.

Inteligența artificială

Inteligența artificială. Sursa foto: Pixabay

”Am băgat bani la aparate și i-am pierdut. Învață-mă ce să fac!”, i-a spus Serghei Inteligenței artificiale. ”Îmi pare rău să aud asta, dar simți că jocurile de noroc îți creează probleme îți recomand să consulți un psiholog„, i-a explicat Chat GPT. Numai că omul de afaceri nu s-a arătat tocmai dispus să meargă la specialist.

Discuție încheiată brusc

După ce a auzit aceasta replică și omul de afaceri a avut una pe măsură. ”Nu am timp să mă duc la psiholog”, a explicat Serghei. ”Îmi pare rău că simți asta, trebuie să vorbești cu o persoană apropiată, pentru a-i spune ce simți”, a replicat inteligența artificială.

Iar acesta a fost momentul în care dialogul s-a încheiat, Serghei concluzionând că nu lui nu îi spune nimeni ce să facă.

Nu are probleme cu adicția de jocuri de noroc

Omul de afaceri nu are nicio problemă legat de vreo adicție cu privire la jocurile de noroc. De altfel nu este celebru pentru că umblă prin cazinouri sau că ar fi pierdut bani la acest tip de distracție. Din contră! Celebritatea lui vine prin prisma familiei, dar și prin seratele organizate la el acasă unde stă cu prieteni și face clipuri pe youtube.

De altfel, acolo se consumă alcool, lucru despre care Serghei a vorbit mereu cu cea mai mare deschidere. Nu a negat niciodată că îi place să stea la șpriț, dar cu limite.

 

2
