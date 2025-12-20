Inteligența Artificială în Europa. La ce folosesc europenii AI

În 2025, inteligența artificială a devinit tot mai prezentă în viața europenilor și în activitatea companiilor de pe continent. Conform datelor recente, 20% dintre întreprinderile din Uniunea Europeană cu 10 sau mai mulți angajați au integrat tehnologii AI în afacerile lor, în creștere cu 6,5% față de 2024. Totodată, aproape o treime dintre europeni folosesc instrumente de inteligență artificială , majoritatea pentru uz personal, dar și pentru muncă sau educație, potrivit Eurostat.

În 2025, aproape o treime dintre europeni, respectiv 32,7% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani, au folosit instrumente cu inteligență artificială. Majoritatea utilizatorilor le-au folosit în scopuri personale, cu 25,1%, în timp ce 15,1% le-au utilizat pentru activități profesionale, iar 9,4% pentru educația formală. Datele arată că aceste instrumente sunt deja integrate în diverse aspecte ale vieții cotidiene, de la muncă și învățare, la activități personale și recreative.

La nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene, cea mai ridicată utilizare a AI a fost înregistrată în Danemarca, cu 48,4%, urmată de Estonia și Malta, cu 46,6% și respectiv 46,5%. La polul opus se află România, cu doar 17,8% dintre cetățeni utilizatori, Italia cu 19,9% și Bulgaria cu 22,5%.

În 2024, utilizarea inteligenței artificiale de către profesorii de gimnaziu a înregistrat diferențe semnificative între statele europene. În timp ce în Franța doar 14% dintre cadrele didactice au folosit AI, în Albania procentul a ajuns la 52%. La nivelul Uniunii Europene, media este de 32%, iar în rândul țărilor OECD aceasta a urcat la 36%. Instrumentele AI au fost folosite pentru diferite activități.

Profesorii l-au folosit pentru a genera texte, a face predicții sau a sugera decizii, atât în activitățile de predare, cât și pentru sprijinirea învățării elevilor în ultimele 12 luni.

Pe lângă Albania, alte opt țări și regiuni au înregistrat o utilizare de cel puțin 40%, printre care Malta și Cehia (46%), România (46%), Polonia (45%), Kosovo (43%), Macedonia de Nord (42%), Norvegia (40%) și regiunea flamandă a Belgiei (40%). La polul opus se află Bulgaria (22%), Ungaria (23%), regiunea franceză a Belgiei (23%), Turcia (24%), Italia (25%), Finlanda (27%), Muntenegru (28%) și Slovacia (29%).

În Uniunea Europeană aproape două treimi dintre profesorii care au utilizat inteligența artificială au declarat că au folosit-o pentru a învăța rapid despre un subiect și a rezuma informații sau pentru a genera planuri de lecții și activități.

Alte utilizări au inclus sprijinirea elevilor în dezvoltarea unor abilități practice (49%), ajutor pentru elevii cu nevoi speciale (40%), ajustarea automată a dificultății materialelor (39%), generarea de texte pentru feedback sau comunicări cu părinții (31%), analiza participării și performanțelor elevilor (29%) și corectarea lucrărilor (26%).

Datele indică faptul că utilizarea AI în interacțiunea directă cu elevii a fost mai redusă, profesorii apelând mai ales la instrumente care i-au susținut în activitățile administrative și pregătirea lecțiilor.

În 2025, 20% dintre întreprinderile din Uniunea Europeană cu 10 sau mai mulți angajați au utilizat tehnologii de inteligență artificială, în creștere cu 6,5 puncte procentuale față de 2024. Cea mai mare pondere a fost înregistrată în Danemarca (42,0%), Finlanda (37,8%) și Suedia (35,0%), în timp ce România (5,2%), Polonia (8,4%) și Bulgaria (8,5%) au avut cele mai scăzute valori.

Cele mai frecvente utilizări ale AI în rândul întreprinderilor au fost analiza limbajului scris (11,8%), generarea de imagini, video și sunet (9,5%), generarea de limbaj scris sau vorbit (8,8%) și convertirea limbajului vorbit în format accesibil mașinilor (7,2%). Față de 2024, cea mai mare creștere s-a înregistrat la analiza limbajului scris (+4,9 pp), urmată de generarea de limbaj scris sau vorbit (+3,4 pp).

Tot mai multe companii din România caută angajați cu cunoștințe în domeniul inteligenței artificiale și abilități digitale, atât pentru joburi din IT și marketing digital, cât și pentru domenii conexe precum inginerie, vânzări, analiză de date sau contabilitate. Potrivit eJobs, în prezent există aproximativ 1.500 de locuri de muncă care cer competențe digitale și alte 5.000 care includ skill-uri de AI sau machine learning în fișa postului.

Deși interesul angajatorilor este în creștere, doar patru din zece angajați folosesc în mod regulat instrumente de inteligență artificială în sarcinile de la birou, mai ales în joburile white collar și pentru specialiști. Angajatorii au început să introducă programe de formare și training pentru echipe, iar candidații au identificat competențele digitale și AI ca principală direcție de învățare și reconversie profesională pentru următorii ani.