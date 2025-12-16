Industria creativă, afectată de inteligența artificială. Munca artiștilor, sub presiunea AI

Inteligența artificială devine tot mai prezentă în industriile creative, unde transformările se desfășoară cu rapiditate. Fotografia, designul grafic și artele vizuale resimt deja impactul algoritmilor care pot genera imagini, edita materiale sau produce conținut vizual direct în fluxul de lucru al profesioniștilor. Tot mai mulți creatori, de la fotografi și designeri grafici, la videografi și copywriteri, se confruntă cu teama că ar putea fi înlocuiți de programe care le vor „fura” clienții.

Adoptarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale în companii a dus la reducerea locurilor de muncă, în special în rândul angajaților aflați la început de carieră. Muncitorii din domenii precum serviciul clienți, programare, redactare de conținut sau logistică au resimțit deja efectele automatizării, iar estimările arată că până în 2030, AI ar putea automatiza până la 30% din orele lucrate în Statele Unite și 27% în Europa.

Programe AI, precum ChatGPT sau alte instrumente de codare, sunt utilizate pentru a prelua sarcini repetitive, reducând nevoia de intervenție umană în anumite poziții. În timp ce unele roluri, precum cel de reprezentant pentru serviciul clienți, programator entry-level, designer grafic sau operator de introducere date, riscă să fie preluate de algoritmi, cererea pentru specialiști capabili să gestioneze, implementeze și optimizeze tehnologiile AI este în creștere.

Odată cu răspândirea rapidă a inteligenței artificiale, artiștii, muzicienii, ilustratorii și designerii grafici se confruntă cu scăderea cererii pentru munca lor, mai ales în domenii precum ilustrația de carte, animația 2D și producția de materiale vizuale pentru reclame sau divertisment. Companiile folosesc instrumente precum Midjourney, DALL-E sau Firefly pentru a genera imagini și designuri la costuri mult mai reduse decât angajarea unui creator uman,

În multe situații, lucrările AI sunt considerate „suficient de bune” pentru nevoile interne, chiar dacă nu respectă standardele originale de calitate și nu sunt protejate prin drepturi de autor.

Impactul nu se limitează doar la venituri, ci afectează și stabilitatea profesională și identitatea creativă a lucrătorilor din domeniu. Profesioniști cu experiență în costume pentru spectacole, grafică de jocuri video, producție de documentare sau artă digitală au raportat pierderi semnificative de contracte, dispariția unor colaboratori și presiunea de a corecta imagini generate de AI, care deseori necesită la fel de mult timp ca realizarea lucrărilor originale.

Potrivit unui articol BBC, artiștii, muzicienii, videografii și copywriterii resimt presiunea tot mai mare a instrumentelor AI, care pot genera imagini, videoclipuri și texte în timp record. În timp ce unii artiști, precum JP Allard, folosesc AI pentru a produce materiale video rapide și adaptabile în mai multe limbi, alții se văd nevoiți să-și găsească alte surse de venit.

Pentru creatori precum Aisha Belarbi sau Ross Stewart, aceste tehnologii le amenință nu doar venitul, ci și sensul muncii lor, punând în pericol originalitatea și valoarea experienței personale integrate în artă. În domeniul scrisului, profesioniști ca Niki Tibble au fost nevoiți să pivoteze către roluri de supraveghere a AI, verificând corectitudinea și stilul conținutului generat.

Multe dintre sarcinile care anterior erau realizate de oameni, de la ilustrații și animații, la compoziții muzicale și articole publicitare, sunt acum făcute de programe, reducând oportunitățile pentru lucrătorii umani. În ansamblu, ritmul rapid al schimbărilor tehnologice lasă mulți profesoniști din industria creativă într-o stare de incertitudine cu privire la viitorul carierei lor.

Nica George este un fotograf profesionist din județul Galați, cu 20 de ani de experiență în fotografie. Înainte de a se dedica complet fotografiei, a lucrat timp de 15 ani în Armata Română ca tanchist. Pandemia l-a determinat să-și creeze propria nișă, organizând tururi foto spectaculoase. În prezent, este cunoscut atât pentru activitatea sa în domeniul evenimentelor, precum nunți și botezuri, cât și pentru tururile foto în Munții Măcin și alte zone impresionante ale României.

Nica a precizat că se observă cum Inteligența Artificială a intrat în zona foto, iar implicarea programelor nu trece neobservată de fotografi. Acesta a explicat că el nu vede AI ca pe un sfârșit al fotografiei, ci ca pe o repoziționare.

”Fotografia „făcută” și fotografia „trăită” sunt două lumi diferite. Eu cred că oamenii vor continua să caute emoție și adevăr, iar AI va rămâne o unealtă sau o opțiune pentru cine vrea imagini fabricate, nu momente reale.” a explicat acesta.

Fotograful a precizat că a pierdut clienți în favoarea AI-ului, dar a explicat că acei clienți care au nevoie de ceva profund, personal, nu se întorc către AI, ci către talentul uman.

„ Pierderile astea m-au motivat să arăt mai mult diferența dintre o imagine vie și una artificială. . Nu. Pot copia, pot imita, dar nu pot surprinde omul. Autenticitatea nu se fabrică. Ea se întâmplă. Într-o clipă în care cineva se relaxează, când râde, când își lasă masca jos. Asta trebuie să simți, nu să generezi. . Originalitatea nu înseamnă perfecțiune, ci felul în care vezi tu lumea” a zis acesta.

Fotograful Nica George a avertizat asupra riscurilor generate de imaginile create cu inteligență artificială, subliniind că lipsa de transparență a putut afecta grav încrederea publicului. El a atras atenția că publicul are dreptul să știe dacă o imagine este reală sau generată, iar manipularea vizuală a devenit în ziele de azi greu de detectat și tot mai răspândită.

George a menționat că deja există campanii false construite cu imagini AI, prin care se urmărește obținerea de sume de bani de la persoane care nu pot verifica sursele. El a susținut că, pe viitor, indicarea originii imaginilor ar trebui să devină obligatorie, pentru a proteja nu doar fotografia, ci și încrederea oamenilor în conținutul online.

Designerul Daniela Georgescu a explicat că dezvoltarea instrumentelor AI a generat noi cerințe în industria designului grafic, forțând profesioniștii să învețe să scrie prompt-uri, să rafineze rezultatele oferite de AI și să elimine task-urile rudimentare. Ea a subliniat că accentul s-a mutat către gândirea strategică și contribuția unică pe care un designer o poate aduce pe piață.

„Din punctul meu de vedere AI-ul te forțează ca designer să te concentrezi pe ce poți aduce tu cu adevărat special pe piață, dând un semnal de alarmă că nu mai este suficient doar să știi să folosești programele clasice de lucru, ci chiar să gândești strategic ceea ce lucrezi.” a declarat aceasta.

Designerul a remarcat, de asemenea, că accesul larg la instrumente AI a creat impresia în rândul clienților că pot evalua sau înțelege procesul de design, ceea ce duce la așteptări nerealiste privind prețul, timpul și volumul de lucru. Ea a explicat că această schimbare afectează modul în care profesioniștii își gestionează proiectele și relația cu clienții.