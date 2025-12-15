YouTube începe să șteargă videoclipurile AI cu personaje Disney, după presiuni legale

Platforma YouTube a demarat blocarea și ștergerea clipurilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale care folosesc personaje din producțiile Disney, ca urmare a presiunilor exercitate de compania americană. Google, proprietarul YouTube, pare să facă un pas înapoi în conflictul cu Disney și a decis să intervină împotriva materialelor realizate cu AI care încalcă drepturile de autor, în special cele ce includ personaje protejate din filmele și serialele Disney, potrivit Deadline.

Decizia vine la scurt timp după ce, săptămâna trecută, Disney a avertizat că ar putea acționa Google în instanță pentru folosirea neautorizată a unor personaje aflate sub protecția legislației privind drepturile de autor.

În acest context, Google ar putea fi acuzat de două încălcări distincte ale legii. Pe de o parte, modelele de inteligență artificială dezvoltate de companie permit utilizatorilor să creeze videoclipuri care includ personaje Disney. Pe de altă parte, YouTube este considerat distribuitor al acestor materiale, întrucât găzduiește și face publice clipurile generate cu ajutorul AI-ului Google, care folosesc personaje protejate.

Dacă în privința generării efective a clipurilor cu personaje Disney nu au fost anunțate încă măsuri concrete, Google încearcă să limiteze implicarea platformei YouTube într-un eventual proces juridic.

Înainte ca disputa să ajungă în fața instanței, există însă posibilitatea ca cele două companii să ajungă la un acord de licențiere, care ar presupune sume considerabile de bani. O astfel de strategie a mai fost folosită de Disney, care a încheiat recent un acord cu OpenAI.

Prin această înțelegere, Disney a licențiat drepturile de utilizare a personajelor sale pentru generarea de conținut video și a investit un miliard de dolari în compania care dezvoltă ChatGPT.

După semnarea acordului de 1 miliard de dolari dintre Disney și OpenAI, care prevede licențierea pe o perioadă de trei ani a mai multor personaje pentru platforma Sora, Google a eliminat de pe YouTube zeci de videoclipuri generate cu AI ce includeau personaje precum Mickey Mouse, Deadpool, Moana și altele.

„Avem o relație de lungă durată și reciproc avantajoasă cu Disney și vom continua să colaborăm cu ei”, a declarat un reprezentant Google într-un comunicat. „În general, folosim date publice din web-ul deschis pentru a ne construi AI-ul și am creat controale inovatoare suplimentare ale drepturilor de autor, precum Google-extended și Content ID pentru YouTube, care oferă site-urilor și deținătorilor de drepturi de autor controlul asupra conținutului lor.”

Miercuri, Disney a transmis o scrisoare în care susține că modelele și serviciile de instruire AI ale Google încalcă drepturile sale de autor „pe scară largă”. Documentul a fost trimis chiar înainte ca gigantul media să anunțe oficial acordul pe trei ani încheiat cu OpenAI, rival al Google, prin care personajele și proprietatea intelectuală Disney vor putea fi utilizate în serviciile acestei companii.

Momentul nu este considerat întâmplător. O sursă familiarizată cu poziția conducerii Disney a declarat: „Acordul nostru cu OpenAI demonstrează că lumea AI nu trebuie să fie lipsită de legi și că inovatorii tehnologici și industriile creative pot colabora și prospera dacă sunt dispuși să respecte valoarea creatorilor și a operelor lor”.