Scandal în lumea AI: Disney acuză Google că fură personaje celebre

Disney a trimis recent o notificare oficială către Google, solicitând companiei să înceteze imediat utilizarea neautorizată a personajelor sale în tehnologiile de inteligență artificială.

Reprezentanții studioului susțin că modelele AI dezvoltate de Google, inclusiv Gemini, Veo, Imagen și Nano Banana, reproduc fără permisiune figuri din producții precum Frozen, Deadpool, Star Wars și Guardians of the Galaxy.

Potrivit documentelor depuse, Disney acuză Google de încălcarea masivă a drepturilor de autor, catalogând modul în care modelele AI generează imagini drept „automatizări virtuale” care inundă piața cu lucrări contrafăcute. Studioul afirmă că, în ciuda discuțiilor purtate timp de mai multe luni, Google nu a adoptat măsuri pentru a opri reproducerea neautorizată a personajelor sale.

În notificare, Disney solicită oprirea imediată a acestor practici și avertizează că, în lipsa unei reacții din partea Google, situația ar putea fi soluționată în instanță. Experții în litigii privind drepturile de autor estimează, însă, că scenariul cel mai probabil este negocierea unui acord extrajudiciar.

Aceasta ar implica plata unor sume de bani și stabilirea unor condiții prin care Google să poată continua să utilizeze anumite elemente din universul Disney în AI, fără a ajunge la un proces de amploare.

Acțiunea survine într-un moment în care Disney își intensifică parteneriatele în domeniul inteligenței artificiale. Recent, compania a încheiat un acord cu OpenAI, licențiind conținut și devenind acționar al producătorului ChatGPT, semnalând interesul său pentru colaborări profitabile în domeniul tehnologiilor emergente.

Conflictul dintre Disney și Google marchează un nou capitol în disputa globală privind protecția proprietății intelectuale în era AI, ridicând întrebări importante despre limitele utilizării conținutului creativ de către algoritmi și despre modul în care companiile de tehnologie trebuie să gestioneze drepturile de autor. Nu este pentru prima dată când apar controverse între cele două companii.