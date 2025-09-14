Compania Google, dată în judecată. Este acuzată că utilizează articole din presă pentru funcțiile AI

Penske Media – deținătorul publicațiilor Rolling Stone, Billboard și Variety – a inițiat o acțiune în instanță împotriva Google. Compania media acuză gigantul tehnologic că utilizează articolele sale în rezumatele generate de inteligența artificială fără acord și că, prin acest mecanism, îi reduce semnificativ traficul online. „Avem responsabilitatea de a lupta proactiv pentru viitorul media digitale și de a-i proteja integritatea – toate acestea fiind amenințate de acțiunile actuale ale Google”, a declarat Jay Penske, potrivit Reuters.

Procesul a fost depus la o instanță federală din Washington, DC și reprezintă prima acțiune de acest tip intentată de un publisher american major împotriva Google pentru funcția AI Overviews, afișată în partea superioară a rezultatelor de căutare.

De mai multe luni, organizațiile media au avertizat că aceste rezumate AI „fură” vizitatori de pe site-urile lor, diminuând veniturile din publicitate și abonamente. Penske, un conglomerat media de familie condus de Jay Penske, cu aproximativ 120 de milioane de vizitatori unici pe lună, susține că Google condiționează includerea site-urilor în rezultatele căutării de folosirea conținutului lor în rezumatele AI.

Compania argumentează că, în lipsa acestei poziții dominante, Google ar trebui să plătească pentru republicarea materialelor sau pentru utilizarea lor în procesul de antrenare al algoritmilor. În sprijinul acuzațiilor, Penske amintește că, anul trecut, o instanță federală a confirmat dominația Google pe piața căutării, estimată la aproape 90% în Statele Unite.

Procesul susține că aproximativ 20% din interogările care duc către site-urile Penske afișează în prezent rezumate AI, procent ce ar putea crește. Veniturile asociate traficului din căutări au scăzut deja cu mai bine de o treime până la sfârșitul lui 2024.

Într-un răspuns transmis sâmbătă, Google a respins acuzațiile și a insistat că rezumatele AI au un rol pozitiv pentru ecosistemul online. „Cu AI Overviews, oamenii găsesc Căutarea mai utilă și o folosesc mai mult, creând noi oportunități pentru descoperirea de conținut. Vom apăra aceste pretenții nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt Jose Castaneda.

Compania americană argumentează că aceste funcții ajută la diversificarea surselor către care utilizatorii sunt direcționați, nu la limitarea lor, contrar afirmațiilor publisherilor.

La începutul lunii, compania a obținut o rară victorie într-un caz antitrust, instanța hotărând că nu trebuie să renunțe la browserul Chrome pentru a deschide piața căutărilor. Decizia a fost criticată de organizații media precum News/Media Alliance, care reprezintă peste 2.200 de publisheri americani.

„Toate elementele negociate cu ceilalți jucători AI nu se aplică la Google, pentru că are puterea de piață să ignore astfel de practici sănătoase”, a explicat pentru Reuters Danielle Coffey, CEO-ul organizației. Ea a făcut referire la acordurile de licențiere încheiate de OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, cu instituții precum News Corp, Financial Times și The Atlantic.

În schimb, Google – al cărui chatbot Gemini concurează direct cu ChatGPT – s-a mișcat mai lent în semnarea unor astfel de parteneriate. Situația actuală accentuează tensiunile dintre editori și gigantul tehnologic privind folosirea conținutului jurnalistic în instrumente bazate pe inteligență artificială.