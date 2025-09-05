International Google, amendată cu aproape 3 miliarde de euro de Comisia Europeană pentru practici anticoncurențiale







Comisia Europeană a amendat vineri compania Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității. „Google a acționat în favoarea propriilor servicii de tehnologie pentru afișarea reclamelor online”, a transmis CE.

Comisia Europeană a declarat că Google a promovat propriile servicii de publicitate, dezavantajând astfel furnizorii concurenți.

„Google a acționat în favoarea propriilor servicii de tehnologie pentru afișarea reclamelor online, în detrimentul furnizorilor concurenți de servicii de tehnologie publicitară, al agenților de publicitate și al editorilor online”, a anunțat Comisia.

În decizia sa, Comisia Europeană cere companiei să oprească practicile de auto-preferențialitate și să „ia măsuri pentru a pune capăt conflictelor de interese inerente lanțului de aprovizionare adtech”.

Investigația, începută în 2021, a analizat modul în care compania și-a promovat propria platformă de publicitate online, restricționând accesul rivalilor și întărindu-și poziția dominantă.

Bruxelles-ul a cerut companiei americane să oprească aceste practici și să adopte măsuri care să reducă influența sa în lanțul adtech, sistemul prin care reclamele online sunt cumpărate, vândute și afișate. Google are 60 de zile la dispoziție pentru a anunța Comisia cum va respecta decizia.

Lee-Anne Mulholland, directorul global pentru afaceri de reglementare al Google, a declarat că firma va contesta decizia Comisiei. „Aceasta impune o amendă nejustificată și solicită schimbări care vor afecta mii de afaceri europene, făcându-le mai greu să obțină venituri”, a spus Mulholland.

În Franța, compania a fost amendată miercuri cu 325 de milioane de euro pentru încălcări legate de cookie-uri și publicitate.

De asemenea, Google a fost obligată recent în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori, după ce le-a încălcat viața privată, continuând să le colecteze datele chiar și atunci când această opțiune fusese dezactivată.

Sancțiunile se adaugă altor dosare deschise de Uniunea Europeană împotriva companiei din Silicon Valley și vine după amenda de 4,12 miliarde de euro aplicată în 2018 pentru practicile anticoncurențiale legate de sistemul Android.