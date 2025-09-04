Social Pana Google a afectat YouTube și alte servicii în mai multe zone din Europa







Unele servicii Google, printre care și YouTube, nu au funcționat temporar joi în Turcia și în mai multe zone din Europa, inclusiv în Grecia și Germania, a anunțat un adjunct al unui ministru turc, în timp ce site-uri de monitorizare au raportat separat aceste probleme. „Google se confruntă cu o întrerupere a serviciului în Turcia și Europa, care acoperă sistemul de operare Android și serviciile sale conexe”, a scris Omer Fatih Sayan, adjunctul ministrului Transporturilor și Infrastructurii din Turcia, într-o postare pe X.

Potrivit „Freedom of Expression Association”, organizație care monitorizează cenzura pe internet în Turcia, pana Google, parte a companiei Alphabet, a început la ora 10.00, corespunzătoare și orei din România.

Organismul turc de supraveghere a securității cibernetice a cerut companiei să transmită un raport tehnic, a anunțat pe X adjunctul ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Omer Fatih Sayan.

El a adăugat: „Monitorizăm îndeaproape situația. Aceste întreruperi demonstrează importanța produselor și software-ului fabricate pe plan intern”.

Ministrul turc a publicat o hartă care indică faptul că au fost afectate mari părți din Europa de Sud-Est, precum și zone din Ucraina, Rusia și Europa de Vest.

Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli… pic.twitter.com/IrrYFCXqBK — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 4, 2025

Utilizatorii din Grecia, Bulgaria, Serbia și România au raportat pene sporadice, probleme de accesare a site-urilor și întreruperi ale unor apeluri telefonice cu Gmail.

În Germania, site-ul specializat allestoerungen.de, parte a companiei americane Ookla, a raportat o creștere a perturbărilor serviciilor Google joi, începând cu ora locală 7.00 (10.00, ora României).

Problemele ar fi putut avea legătură cu furnizorul de internet. Datele DownDetector arată că numărul sesizărilor privind serviciile Vodafone a crescut brusc în același interval în care au fost raportate și problemele Google.

Ultima pană majoră a Google a avut loc în august 2022, când au fost afectate serviciile Search, Maps, Drive și YouTube. Atunci, Gmail a funcționat fără probleme.