Monden Schimbare majoră făcută de Netflix. Marea opțiune poate fi accesată de astăzi







Schimbare importantă anunțată de administratorii platformei Netflix, care vor să dezvolte capacitatea producțiilor de-a deveni virale, conform gsmarena. Multe filme și seriale au succes sau eșuează în funcție de capacitatea lor de a deveni meme. Iar cei de la Netflix știu acest lucru foarte bine.

De exemplu, scena de dans din producția Wednesday are peste 70 de milioane de vizualizări numai pe YouTube. Dar, Netflix are propria sa metodă de a crea și partaja clipuri.

Se numește Moments și a fost introdusă anul trecut – cu excepția faptului că era mai degrabă o funcție de marcare a unui moment. Acum, compania o actualizează pentru a permite utilizatorilor să seteze atât un punct de început, cât și unul de sfârșit. Astfel poate fi crea un videoclip scurt. Această schimbare este mult mai utilă pentru partajarea momentelor concrete. Care pot deveni sau nu virale, ajutând rețeaua să se promoveze prin intermediul abonaților.

Lansarea acum a acestei opțiuni nu a fost făcută întâmplătot. Și asta pentru că partea a doua a celui de-al doilea sezon al serialului Wednesday apare astăzi. Și are de dus o luptă importantă, deoarece, se pare, piesa „Soda Pop” de la KPop Demon Hunters, a devenit cel mai popular Moment de pe Netflix, conform sursei citate.

Așadar, pot fi create momente folosind aplicația mobilă (fie că este Android sau Apple, telefon sau tabletă). Apăsați butonul Clip pentru a seta punctul de început, alegeți un punct final și salvați. Veți găsi momentul în fila My Netflix și îl puteți revedea de câte ori doriți. De asemenea, și, mai important, îl puteți partaja cu alte persoane.

Există însă o limitare importantă. Momentele respective pot să fi vizionate numai de persoanele care sunat abonate la această platformă de filme și seriale.