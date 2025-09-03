International Evanghelia, confirmată arheologic. Scăldătoarea la care Iisus a făcut minuni, descoperită







Scăldătoarea Siloamului, menționată în Evanghelia după Ioan ca locul unde Iisus a vindecat un orb din naștere, a fost readusă la lumină printr-o descoperire arheologică de proporții în Ierusalim, potrivit DailyMail.

O echipă de la Autoritatea pentru Antichități a Israelului a găsit un zid monumental, parte a structurii inițiale a bazinului, construit acum 2.800 de ani, în vremea regilor biblici Ioas și Amația.

Descoperirea oferă nu doar o legătură tangibilă cu relatările biblice, ci și o fereastră spre modul în care schimbările climatice antice au influențat infrastructura vitală a Ierusalimului.

Numele de Scăldătoarea Siloamului are o rezonanță aparte pentru milioane de creștini din întreaga lume. Se afla în Ierusalim, capitala Israelului, lângă așa-numita „Poartă a Oilor”, cea prin care erau introduse în cetate animalele pentru sacrificii.

În Evanghelia după Ioan, capitolul 9, se povestește cum Iisus a redat vederea unui om orb din naștere.

Minunea s-a petrecut atunci când Hristos a făcut tină din pământ și salivă, a uns ochii orbului și l-a trimis să se spele în apele acestui loc. Relatarea biblică consemnează: „A mers, s-a spălat și s-a întors văzând.”

De-a lungul secolelor, mulți au considerat povestea ca fiind pur simbolică, însă descoperirea recentă oferă un fundament material care întărește legătura dintre arheologie și textul sacru.

Zidul identificat de arheologi demonstrează că, în acea perioadă, Ierusalimul dispunea de o infrastructură hidrologică sofisticată, capabilă să alimenteze un bazin de mari dimensiuni.

Scăldătoarea nu este doar un loc de semnificație spirituală, ci și unul cu importanță practică majoră pentru orașul antic.

Situată în partea sudică a așezării, la punctul cel mai jos al Ierusalimului antic, scăldătoarea colecta apele de ploaie și apa izvorului Gihon.

Pentru locuitorii din vremea regilor biblici, ea reprezenta o sursă vitală de apă într-un climat arid.

Înțelegerea acestui rol pragmatic al bazinului face descoperirea și mai semnificativă.

Arheologii subliniază că zidul masiv, cu o înălțime de peste 11 metri și o grosime de aproape 8 metri, era menit să controleze debitele de apă și să prevină revărsările bruște către Valea Chedronului. Practic, fără existența acestui zid, scăldătoarea nu ar fi putut exista.

Construcția Scăldătorii Siloamului a avut loc într-o perioadă istorică marcată de instabilitate, dar și de mari realizări regale. Domniile lui Ioas și Amația din Regatul lui Iuda sunt menționate în Vechiul Testament ca epoci de tranziție și consolidare.

Descoperirea arheologică dovedește că, dincolo de conflictele militare, regii din acea vreme au investit masiv în infrastructura vitală a capitalei.

Folosind metode moderne de datare, cercetătorii de la Institutul Weizmann au stabilit cu o precizie rar întâlnită că zidul aparține sfârșitului secolului al IX-lea î.Hr.

Această confirmare cronologică oferă o perspectivă nouă asupra dezvoltării urbane a Ierusalimului și asupra ingeniozității arhitecților de atunci.

Un aspect surprinzător al cercetărilor este legătura dintre Scăldătoarea Siloamului și schimbările climatice din epoca respectivă.

Analiza straturilor de mortar și a resturilor organice integrate în construcție indică faptul că în acea perioadă climatul devenise mai arid, cu ploi rare, dar torențiale.

Arheologii cred că ridicarea acestui zid monumental a fost o soluție practică pentru a contracara efectele secetei și ale inundațiilor bruște.

Scăldătoarea funcționa ca un rezervor strategic, capabil să asigure apă pentru locuitorii Ierusalimului chiar și în vremuri dificile.

Astfel, miracolul biblic relatat mai târziu se leagă de un context real de supraviețuire urbană.

Dincolo de rolul tehnic, Scăldătoarea din Ierusalim a devenit rapid un loc încărcat de simboluri spirituale.

În tradiția iudaică, apele ei erau considerate purificatoare, iar în vremea sărbătorii Sukkot, apa era folosită în ritualuri de mare importanță.

Pentru creștini, scăldătoarea are o semnificație aparte: ea reprezintă locul unde se intersectează lumea materială cu cea spirituală, unde un gest simplu – spălarea feței – se transformă într-un act miraculos de redobândire a vederii.

Descoperirea zidului nu face decât să întărească această legătură dintre credință și realitate.

Excavările recente au fost conduse de o echipă formată din Itamar Berko, Nahshon Szanton și Filip Vukosavović, arheologi cu experiență în studierea Ierusalimului antic.

Ei descriu zidul ca fiind „remarcabil” nu doar prin dimensiuni, ci și prin modul de construcție. Blocurile uriașe de piatră, aliniate cu precizie, sugerează existența unei tehnologii avansate și a unei forțe de muncă organizate.

În plus, utilizarea de ramuri și crengi în mortarul de construcție a permis datarea exactă prin analiza carbonului. Acest detaliu tehnic oferă o fereastră unică asupra tehnicilor de construcție din epoca respectivă și confirmă autenticitatea descoperirii.

Reacțiile comunității arheologice internaționale nu au întârziat să apară. Descoperirea Scăldătorii Bethesda este privită ca una dintre cele mai mari confirmări arheologice ale unui episod biblic.

Specialiști din întreaga lume subliniază faptul că arheologia nu „dovedește” Biblia, dar o completează și o contextualizează.

Faptul că acum putem vedea zidul care a făcut posibilă existența bazinului menționat în Evanghelie înseamnă că o parte a tradiției biblice are o bază concretă, tangibilă.

Pentru istorici, aceasta reprezintă o punte între credință, mit și realitate.

Descoperirea Scăldătorii a stârnit un val de interes nu doar în rândul specialiștilor, ci și al publicului larg.

Pentru pelerinii creștini, locul are o valoare spirituală incalculabilă, iar confirmarea existenței sale amplifică emoția trăită la vizitarea Ierusalimului.

IAA (Autoritatea pentru Antichități a Israelului) a anunțat că intenționează să deschidă zona pentru public, ceea ce va transforma scăldătoarea într-un punct turistic major, alături de alte situri din Orașul lui David.

Aceasta înseamnă că, în viitorul apropiat, vizitatorii vor putea să vadă nu doar fragmentele descoperite, ci și reconstrucții digitale care să ilustreze cum arăta bazinul acum aproape trei milenii.

Nu doar creștinii au de câștigat din redescoperirea Scăldătorii Siloamului.

În tradiția iudaică, scăldătoarea avea o funcție liturgică importantă, fiind parte integrantă a ritualurilor de apă.

În timpul sărbătorii Sukkot, preoții duceau apă din scăldătoare la Templu, un act simbolic ce marca legătura dintre Dumnezeu și poporul Său.

Astfel, descoperirea întărește conexiunea dintre practicile religioase descrise în Vechiul Testament și realitatea arheologică, oferind o perspectivă nouă asupra vieții religioase din Ierusalimul antic.

Un alt aspect interesant al Scăldătorii este ingeniozitatea tehnică implicată în construcția sa.

Zidul monumental descoperit demonstrează o înțelegere avansată a hidrodinamicii și a modului în care apa trebuia stocată și direcționată.

Arheologii subliniază că sistemul de canale care alimenta scăldătoarea era conectat cu izvorul Gihon și se baza pe o rețea subterană de tuneluri.

Acestea nu doar colectau apa, ci și o filtrau într-o anumită măsură, făcând-o utilizabilă pentru ritualuri și consum zilnic.

Descoperirea zidului monumental care a făcut posibilă existența Scăldătorii Bethesda reprezintă una dintre cele mai mari realizări arheologice din ultimii ani.

Ea confirmă că, în spatele relatărilor biblice, există adesea un nucleu istoric tangibil.

Scăldătoarea nu este doar un loc al unui miracol, ci și o mărturie a ingeniozității inginerești, a adaptării la schimbările climatice și a rolului central al apei în viața religioasă și cotidiană a Ierusalimului antic.

În lumina acestei descoperiri, legătura dintre Biblie, istorie și știință devine mai clară ca niciodată.

Scăldătoarea este un simbol al felului în care trecutul poate ieși la suprafață, reamintindu-ne că tradițiile și credințele au rădăcini adânci în realitatea materială a lumii antice.