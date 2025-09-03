International Se naște „dinastia Trump”? Fiul președintelui SUA vorbește deschis despre candidatură







Eric Trump, fiul președintelui Donald Trump, a declarat că nu va exclude niciodată o posibilă candidatură la Casa Albă, potrivit The Hill.

În cadrul conferinței Bitcoin Asia din Hong Kong, el a precizat că nu oferă un răspuns clar, menținând opțiunea deschisă, ceea ce atrage atenția în contextul politic actual al SUA.

Într-un interviu acordat publicației Nikkei Asia, Eric Trump a spus: „Nu spun nu, dar nici nu spun da”.

Comentariile sale vin la o lună după ce soția sa, Lara Trump, a anunțat că va renunța la o candidatură pentru Senatul din Carolina de Nord.

Eric Trump, împreună cu fratele său mai mare, Donald Jr., nu și-au exprimat anterior dorința de a candida la funcții politice, însă au jucat un rol activ în campania prezidențială din 2024 a tatălui lor, fiind frecvent prezenți la evenimente și întâlniri cu donatori.

Într-un interviu anterior pentru Financial Times, Eric a explicat că experiența politică a familiei nu este neapărat un motiv pentru care și-ar dori copiii să urmeze același drum: „Dacă răspunsul ar fi fost da, cred că calea politică ar fi una ușoară, adică cred că aș putea să o fac.

Și, de altfel, cred că și alți membri ai familiei noastre ar putea să o facă.”

Eric Trump, în vârstă de 41 de ani, ocupă funcția de vicepreședinte executiv al Trump Organization și a petrecut ultimul an călătorind în străinătate pentru a promova criptomoneda familiei, World Liberty Financial.

Compania a început tranzacționarea luni, beneficiind de sprijin semnificativ din partea administrației Trump.

Deși unii legislatori au ridicat întrebări privind posibile conflicte de interese, Eric Trump susține că a acționat întotdeauna „etic” și că nu a avut implicare directă în activitatea guvernamentală.

„Nu am avut nicio legătură cu guvernul. Am activat în sectorul privat întreaga mea viață”, a declarat el pentru Nikkei Asia.

Deschiderea lui Eric Trump privind o candidatură viitoare poate influența pe termen lung imaginea politică a familiei.

Chiar dacă niciunul dintre cei doi fii mai mari nu a candidat vreodată, participarea lor activă în campania prezidențială sugerează că strategia familiei Trump ar putea include opțiuni pentru viitorul politic al membrilor acesteia.

Pe plan intern, implicarea sa în afaceri private și proiecte de criptomonede ar putea complica percepția publică, mai ales în contextul discuțiilor despre etică și potențiale conflicte de interese.

La nivel global, declarațiile sale pot atrage atenția piețelor financiare și a investitorilor interesați de implicarea familiei Trump în sectoare emergente precum criptomonedele.