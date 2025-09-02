International Trump a redus imigrația din SUA, dar localnicii nu se înghesuie să le preia joburile







În perioada ianuarie-iulie 2025, numărul muncitorilor imigranți din Statele Unite a scăzut cu 1,2 milioane, conform datelor preliminare ale Biroului de Recensământ, analizate de Pew Research Center, potrivit CBS News.

Această scădere semnificativă reflectă impactul politicilor de imigrație implementate de administrația Trump, care au inclus măsuri de deportare și restricții asupra imigrației legale. Sectoare economice esențiale, precum agricultura, construcțiile și îngrijirea sănătății, au resimțit cel mai mult aceste schimbări, având în vedere dependența lor de forța de muncă imigrantă.

Politicile de imigrație ale lui Trump au urmărit reducerea semnificativă a fluxului de imigranți către Statele Unite, atât cei ilegali, cât și cei legali.

Administrația a crescut numărul raidurilor ICE, a limitat programele de protecție pentru imigranți și a restricționat accesul la vize de muncă temporare sau permanente.

Scopul declarat a fost deportarea persoanelor implicate în activități ilegale, însă în practică multe persoane fără antecedente penale au fost afectate, inclusiv lucrători din agricultură și construcții.

Această abordare a determinat scăderea numărului de lucrători imigranți și a creat o stare de incertitudine în rândul comunităților imigrante.

În plus, temerile legate de posibile controale au determinat mulți imigranți să părăsească voluntar SUA, afectând stabilitatea forței de muncă și provocând perturbări în sectoarele dependente de muncitori străini.

Datele preliminare ale Biroului de Recensământ arată că între ianuarie și iulie 2025 numărul lucrătorilor imigranți din SUA a scăzut cu aproximativ 1,2 milioane.

Această cifră include atât persoanele aflate ilegal, cât și rezidenții legali, iar scăderea are implicații majore pentru sectoarele care depind de muncă străină.

În contextul unei forțe de muncă totale de peste 171 de milioane de angajați, procentul poate părea mic, dar impactul este disproporționat în agricultură, construcții și servicii, unde imigranții constituie 20–45% din personal.

Economiștii subliniază că scăderea nu se datorează doar deportărilor, ci și plecării voluntare, subraportării și altor factori tehnici.

Totuși, tendința indică o migrație net-negativă, cu efecte reale asupra disponibilității forței de muncă și a stabilității economice regionale.

În sectorul agricol și construcții, unde imigranții reprezintă o proporție semnificativă a forței de muncă, mulți angajatori preferau muncitori imigranți, pentru că aceștia nu solicitau contracte legale complete, asigurări sau beneficii. Aceasta le permitea angajatorilor să reducă costurile și să mențină flexibilitatea operațională.

Sectorul agricol depinde crucial de lucrătorii imigranți, în special pentru recoltarea fructelor, legumelor și cerealelor.

Scăderea numărului acestora a dus la pierderi semnificative, recolte necolectate și întârzieri în procesarea produselor.

Fermierii din Texas, California sau Florida se confruntă cu lipsă de muncitori în perioade critice, ceea ce afectează lanțurile de aprovizionare și prețurile alimentelor.

În plus, frica de raiduri ICE a făcut ca mulți lucrători să evite temporar câmpurile, accentuând criza. Aceasta subliniază importanța politicilor de imigrație echilibrate, care să protejeze securitatea națională fără a destabiliza producția agricolă și economia rurală.

Industria construcțiilor a resimțit pierderi semnificative de forță de muncă, în special în zone precum California și Texas.

Scăderea lucrătorilor imigranți a dus la întârzieri în proiecte rezidențiale și comerciale și la creșterea costurilor de construcție.

Chiar dacă cererea de locuințe și infrastructură rămâne ridicată, lipsa muncitorilor afecta capacitatea contractorilor de a finaliza proiectele la timp.

În plus, temerile privind controalele de imigrație au împiedicat angajarea de noi lucrători, creând un efect de domino asupra economiei locale și asupra pieței imobiliare.

Lucrătorii imigranți reprezintă aproape jumătate din personalul de îngrijire la domiciliu și al asistenților medicali auxiliare.

Reducerea numărului acestora afectează grav accesul pacienților la servicii medicale de bază și la îngrijire la domiciliu, punând presiune pe spitale și pe sistemul de sănătate.

În state cu populație îmbătrânită, cum ar fi Florida sau New York, lipsa lucrătorilor imigranți poate duce la creșterea timpului de așteptare pentru servicii esențiale și la deficit de personal calificat, ceea ce agravează tensiunile deja existente în sectorul medical.

Mulți lideri economici și comunități afectate au avertizat că politicile de imigrație ale lui Trump riscă să destabilizeze sectoarele economice esențiale.

Organizațiile sindicale și asociațiile de angajatori atrag atenția asupra dependenței de lucrătorii imigranți în agricultură, construcții și sănătate.

Comunitățile locale au exprimat îngrijorări legate de pierderea locurilor de muncă și de diminuarea productivității economice. În paralel, experții economici subliniază că o reducere abruptă a imigrației poate crea dezechilibre regionale, afectând mobilitatea forței de muncă și generând creșterea costurilor pentru angajatori.

Apelurile pentru reforme echilibrate vizează atât protecția securității naționale, cât și asigurarea unui flux constant de muncitori necesari economiei.

Experții economici, inclusiv cei de la Oxford Economics, estimează că dacă tendințele actuale continuă, imigrația netă în SUA va scădea la aproximativ 500.000 de persoane pe an până la sfârșitul anului 2025, menținându-se la acest nivel până în 2028.

Această reducere poate avea implicații pe termen lung asupra creșterii economice și structurii forței de muncă. Lipsa lucrătorilor imigranți în sectoarele critice poate intensifica deficitul de forță de muncă, crește costurile pentru angajatori și afecta productivitatea.