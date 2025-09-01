Politica Bolojan și-a decis viitorul în fruntea Guvernului: Voi merge înainte







Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru legile incluse în Pachetul doi de măsuri fiscale. Ședințele comune ale Parlamentului au început la ora 19.00, iar aleșii au avut posibilitatea să participe fie în sală, fie online.

„Cred că spre jumătatea anului următor vom constata că am reușit o corecție. Voi continua să spun oamenilor adevărul, fără să cosmetizez realitatea. Voi merge înainte cu încredere. Trebuie să restabilim dreptatea. Păstrăm respectul pentru magistrați, dar în același timp trebuie să păstrăm echitatea. Prin reforma pe care o propunem va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani”, a arătat el.

De asemenea, Ilie Bolojan a explicat că nu este vorba despre o lege făcută împotriva magistraților.

„Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remunerație netă. Chiar și cu această scădere, pensiile rămân considerabile. Am văzut protestele magistraților și vreau să fie limpede că nu este o lege împotriva magistraților”, a continuat el.

Ilie Bolojan le-a mulțumit românilor care „au înțeles în ce situație se află România”.

„În urmă cu o lună și jumătate am trecut cu sprijinul Parlamentului primul pachet de măsuri destinat reducerii deficitului bugetar și restabilirii încrederii internaționale în economia României. Acesta a inclus măsuri nepopulare, dar necesare, pe care le-a avut de suportat întreaga țară. Le mulțumesc românilor pentru răbdare și încredere, pentru că au înțeles situația în care ne aflăm și nevoia unor măsuri radicale și rapide. Așa cum am mai spus, în situații excepționale e nevoie să venim cu măsuri excepționale”, a adăugat el.

„Plătim astăzi prețul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare, nu ne-am încasat veniturile, am cheltuit prea mult și am început investiții fără să avem fonduri pentru a le termina. Nu am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii sau, în context electoral, să nu pierdem voturi, să nu supărăm aleșii locali, să mulțumim activul de partid”, a spus el.

Șeful Executivului i-a invitat pe politicieni să susțină măsurile necesare pentru redresarea României.

„Tot această clasă politică este chemată azi să dovedească faptul că a învățat lecția primită la ciclurile recente de votare. Prea mult au fost confundate bunele noastre intenții cu performanța. Unii au crezut că este suficient să înceapă proiecte și au făcut cheltuieli azi, fără să se gândească la ziua de mâine. Nu mă feresc să spun aceste lucruri, dar nu e nevoie nici de lamentări, nici de vânătoare de vrăjitoare. Trebuie să trecem la acțiune pentru a corecta nedreptățile și a face curățenie”, a adăugat el.

Al doilea pachet de măsuri bugetare include reforme fiscale, desființarea sau comasarea companiilor de stat neprofitabile, modificări în reglementarea ANCOM, ANRE și ASF, introducerea evaluării pe criterii de performanță pentru managerii și șefii de secții din spitale și ajustarea pragului de vârstă pentru pensionarea magistraților.

„Aș vrea să vă prezint tabloul funcționării statului nostru, care astăzi este plin de nedreptăți. Avem în multe locuri privilegii, risipă și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate. În multe locuri, unii își angajează rudele, alții își măresc indemnizațiile, alții fac raportări false ca să încaseze mai mult.

Aceasta este România pe care ne-o dorim? Aceasta este România pe care ne dorim să o lăsăm copiilor și nepoților noștri? Eu zic că nu. De aceea vă rog să susțineți întregul pachet de reforme și toate proiectele pentru care astăzi ne angajăm răspunderea Guvernului în fața Parlamentului”, a mai spus el.