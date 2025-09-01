Politica Grindeanu îl avertizează pe Bolojan: PSD nu acceptă decizii luate peste noapte







Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni că PSD susține reforma, însă deciziile cu impact major trebuie luate „echilibrat, transparent și în baza unui consens politic”, nu prin impunere unilaterală.

Mesajul social-democraților către partenerii de coaliție vine în contextul tensiunilor legate de reforma administrației publice și procentul de disponibilizări propus de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan.

Reacția lui Sorin Grindeanu vine pe fondul disputelor din cadrul coaliției de guvernare. Ministerul Finanțelor a propus majorarea procentului de reducere a personalului din administrația publică de la 25% la 45%, o modificare pe care PSD o consideră „inacceptabilă” și „fără justificare reală”.

Sorin Grindeanu a subliniat că social-democrații susțin necesitatea unei reorganizări administrative, dar au cerut ca măsurile să fie aplicate unitar, echitabil și să fie bazate pe date corecte.

„PSD-ul consideră că este absolut necesară reforma administrației publice locale, ca să fim cât se poate de clari. Vrem cu toții să facem această reformă, dar mai vrem și altceva: ca ea să fie echitabilă, să se aplice aceleași măsuri de sus până jos, pentru toată lumea, și să fie transparentă. Deciziile nu pot fi luate peste noapte, sub presiunea timpului”, a declarat Grindeanu.

Acesta a precizat că PSD nu poate fi de acord cu schimbarea bruscă a procentului de disponibilizări de la 25% la 45%, fără o analiză serioasă asupra impactului social și economic.

Grindeanu a criticat lipsa de coerență în modul în care Guvernul a comunicat informațiile legate de reducerea personalului din administrație. El a atras atenția că datele transmise de autorități s-au modificat de mai multe ori în ultimele zile, ceea ce ridică semne de întrebare privind corectitudinea calculelor.

„Marți am avut niște date de la Guvern. Vineri, au venit alte date. Aseară, au venit cu totul alte cifre. Iar oamenii care conduc acest domeniu mi-au spus că nu sunt foarte siguri nici de ultimele informații prezentate. Noi am cerut să ne așezăm și să discutăm pe date clare și curate”, a subliniat liderul interimar al PSD.

În plus, Grindeanu a propus ca procesul să fie unificat, astfel încât toate administrațiile locale să fie tratate egal. Ca exemplu, acesta a menționat discuția cu primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a reclamat că structura organizatorică diferită a unor primării ar putea conduce la disponibilizări disproporționate.

Liderul social-democrat a avertizat că funcționarea coaliției de guvernare depinde de respectarea acordului politic și de luarea deciziilor prin consens.

„Dacă vă uitați în acordul de guvernare, dincolo de nervii unora sau altora, e mai important să avem consens în coaliție decât să încercăm să impunem decizii care nu întrunesc sprijinul tuturor partenerilor. Dacă vrem să mergem înainte, trebuie să învățăm să lucrăm în acest mod”, a transmis Grindeanu.

Acesta a punctat că PSD a contribuit semnificativ la pachetul de reforme aflat acum în discuție, implicându-se în modificarea legislației privind pensiile speciale, reglementările pentru instituțiile publice și pachetul de măsuri din domeniul sănătății.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar putea să își dea demisia în cazul în care PSD nu acceptă procentul de 40% disponibilizări, Grindeanu a declarat că nu dorește ca discuția să ajungă într-o astfel de zonă.

„Nu mi-aș dori să intrăm în această zonă, dar mi-aș dori ca această coaliție să lucreze după acești parametri. Am venit aici să facem lucruri bune, să punem umărul, să ne oferim expertiza și să luăm decizii corecte, nu să ne grăbim fără justificare”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a atras atenția că orice măsură pripită privind disponibilizările masive din administrația publică ar putea avea consecințe juridice. El a avertizat că mii de procese de reîncadrare ar putea fi deschise de funcționarii disponibilizați. Ceea ce ar încărca instanțele și ar genera noi costuri pentru stat.