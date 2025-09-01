Politica Ciucu: O reducere cu 25% a posturilor n-ar avea niciun efect







Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, spune că o reducere cu 25% a posturilor în administrația publică locală nu ar avea aproape niciun efect asupra cheltuielilor bugetare, întrucât numărul de posturi ocupate este, în medie, de 68%.

După ce reforma administrației locale a fost amânată duminică seara, din cauza neînțelegerilor din coaliția de guvernare generate de cererea premierului Ilie Bolojan ca reducerea să fie de 45% - adică 70.0000 de locuri de muncă să fie desființate - Ciucu a explicat care este miza.

O primărie sau un consiliu județean are un plafon maxim de posturi, în funcție de numărul de locuitori. Cumulat, la nivel național vorbim de 180.000 de posturi, rotunjit.

Sunt primării/consilii județene care nu și-au construit organigramele la plafonul maxim. Astăzi, numărul total de posturi stabilite prin organigrame este de 158.500 de posturi, rotunjit. Se observă că numărul de posturi înființate prin organigrame este cu aproximativ 23% mai mic decât plafoanele maxime stabilite.

O reducere cu 25% a plafoanelor maxime nu ar avea niciun efect în administrație, pentru că s-ar referi la posturi care nici măcar nu au fost înființate/ocupate.

Numărul de posturi ocupate în administrațiile locale este de 127.500, rotunjit. Comparativ cu plafonul maxim, acestea reprezintă 68%. Diferența este de 32% în medie.

Dacă agreăm să scădem posturile ocupate cu cca. 10%, plafonul maxim trebuie scăzut cu 40%. În valori nominale, vorbim de cca. 13.100 de posturi ocupate reduse.

Fiecare unitate administrativă și-a stabilit organigrama independent. Efectele reducerii cu 40% a plafonului maxim vor fi diferite de la o administrație la alta. În aproximativ 50% dintre primării nu vor exista reduceri de personal. În celelalte, reducerea ar putea fi între 1–2% și 20%.

La o reducere a plafonului de bază cu 25%, niciun post ocupat nu este restructurat.

La o reducere de 40% din plafonul maxim legal, cca. 10% din posturi vor fi restructurate.

În valori nominale, este vorba despre cca. 13.000 de posturi ocupate.

„Fiecare primărie ar trebui să facă reduceri comparativ cu primăriile din localități asemănătoare unde personalul este dimensionat corect”, a încheiat Ciprian Ciucu.