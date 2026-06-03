Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a anunțat că legea salarizării bugetarilor va fi modificată față de varianta lansată în dezbatere pe 25 mai. Zeci de mii de sindicaliști au protestat în stradă, fără a fi impresionați de ultima promisiune a ministrului. Liderii lor știu că, în 2016, Dragoș Pîslaru s-a opus creșterii salariilor la bugetari.

Azi s-a ajuns la cel mai mare protest de când Guvernul Bolojan a venit la putere. Toate categoriile sociale din aparatul bugetar sunt revoltate pentru scăderea salariilor, în timp ce demnitarilor le cresc.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că sunt lacune mari în proiect, dar că, pe 15 iunie, noua variantă a propunerii de lege va fi trimisă în Parlament, urmând ca aceasta să fie dezbătută și votată până la finalul lunii. Sperietoarea, mereu invocată în situațiile critice, este PNRR. Dacă nu se rezolvă Legea Salarizării rapid, România va pierde 15 miliarde de euro.

De ce nu-l cred sindicaliștii pe Pîslaru și sunt hotărâți să meargă până la declanșarea grevelor în toate sectoarele? Pentru că și în urmă cu 10 ani, când Dragoș Pîslaru era ministru în Guvernul tehnocrat Cioloș, s-a opus atât legii salarizării pregătită de PSD, cât și multor amendamente la o Ordonanță a guvernului. Aici nu e vorba de politicile PSD, PNL, USR și alții, e vorba de venitul pentru un trai decent și de inechități, iar asta pare că e greu de înțeles.

În noiembrie 2016, parlamentarii PSD și ALDE au adoptat mai multe amendamente care modificau sistemul de salarizare în sistemul bugetar.

Exista Legea salarizării unitare, făcută de PSD. Nu o fi fost perfectă, cum nimic nu e în România. A fost lăsată pentru a fi preluată și implementată în 4 ani de zile.

Guvernul tehnocrat de la acea vreme, din care făcea parte și Dragoș Pîslaru ca ministru al Muncii, nu au vrut legea în forma propusă de PSD și astfel s-a ajuns la amendamente în Parlament.

Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat că nu sunt bani pentru a susține majorările. În medie salariile din sistemul medical și educație, dar și din asistență socială și sistemul asigurărilor de sănătate, vor crește cu 15% de la 1 ianuarie 2017, promitea. Nu la toți la fel, ci în funcție de o grilă care corecta anumite anomalii din sistem – au spus cei din majoritatea parlamentară PSD – ALDE. Estimau că e vorba de circa 400 – 480 de mii de persoane, iar banii veneau de la bugetul de stat.

Pîslaru a contrazis social-democrații. Ministrul a spus că „la o primă calculare, impactul bugetar este între 3 și 4 miliarde de lei adițional, peste intenția inițială a Ordonanței 20 privind salarizarea bugetarilor căreia i-au fost aduse și votate modificări”.

PSD susținea că Ordonanța în loc să rezolve inechitățile din sistem, le adâncea și mai mult. Peste toate acestea se adaugă faptul că anumite categorii de persoane care lucrează în sistemul de sănătate nu au fost cuprinse în Ordonanță, ceea ce ar fi creat o discriminare. De aceea s-au impus amendamentele din Parlament.

Sindicatele strigau și ele că aceste prevederi ale Ordonanței, nu luau în considerare pe toți cei care-și aduc aportul la sistemul de sănătate și educație.

În urmă cu zece ani, PNL, prin programul de guvernare, promitea și chiar a propus susținerea întreprinzătorilor români și a investitorilor străini, în mod egal și nediscreționar, dar în mod special a IMM-urilor. Prin aducerea acestor venituri la buget este posibilă crșeterea sănătoasă a salariilor în domeniul bugetar, spuneau lideri ai PNL. În 2026, doar companiile străine nu au înregistrat un cutremur economic în buget.

USR propaga aceleași intenții. Membrii partidului spuneau că ministrul Dragoș Pîslaru lucrează la modificările legii salarizării pentru a reduce el inegalitățile din acest sistem gândit de PSD.

Exista o doamnă de la USR, care popula în 2016 studiourile de televiziune, și care îl apăra tenace pe ministrul Pâslaru când i se reproșa că frânează legea salarizării. Doamna nu mai e acum în USR. Un mic scandal a făcut-o să demisioneze. Dar am consemnat atunci niște declarații de-ale ei în care le purta de grijă și-i căina exact pe românii care sunt acum în stradă.

„Ce se întâmplă cu polițiștii? Ce se întâmplă cu pompierii? Ce se întâmplă cu armata? Pe ei cui îi lăsăm? Lor nu trebuie să le creștem? Exact asta încercăm să facem prin această ordonanță, încercă domnul ministru Pâslaru și a încercat tot Guvernul acesta”.