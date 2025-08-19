Economie Reforma administrațiilor locale. Proiectele PNRR care merg mai departe, reguli noi pentru bugete și posturi







Premierul Ilie Bolojan a discutat, marți, cu delegaţia Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) despre Pachetul 2 de măsuri privind reforma administraţiei publice şi pentru a analiza stadiul proiectelor finanţate prin PNRR.

Întâlnirea a vizat convenirea unor soluţii concrete pentru dezvoltarea locală, dar şi stabilirea criteriilor de prioritizare a investiţiilor aflate în derulare. În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind reforma administraţiei publice, toate propunerile formulate de AMR au fost preluate de către Guvern. Un punct rămas în analiză priveşte baza de calcul a numărului populaţiei utilizată în formulele de alocare.

Am avut 30 de solicitări, dintre care una singură este nerezolvată. Mai precis se va raporta totul la recensământ, la numărul de populaţie de la recensământ, care din punctul nostru de vedere nu este corect deloc, pentru că ştim cum s-a făcut recensământul, în pandemie, a declarat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

Referitor la Ordonanţa de Urgenţă privind PNRR, urmare aprobării proiectului de ordonanţă au fost stabilite mai multe direcţii:

-Proiectele aflate la un stadiu fizic de realizare de peste 30% vor fi continuate.

-În două săptămâni va fi elaborat un memorandum pentru proiectele sub 30%, dar care au şanse să fie finalizate până la jumătatea anului viitor şi care sunt esenţiale pentru comunităţi (şcoli, blocuri, spitale). - -Pentru acestea se va realiza o analiză de prioritizare la nivelul fiecărui minister responsabil.

-Municipalităţile vor putea continua lucrările din bugete proprii, urmând să fie suportate ulterior din economiile PNRR sau din alte fonduri de stat sau europene, cum ar fi Fondul Social pentru Climă.

-Se redeschide competiţia între primării pe principiul „primul venit, primul servit”.

Primăriilor vor decide asupra amplasării sălilor de jocuri de noroc, inclusiv dreptul de a stabili dacă acestea vor funcţiona sau nu pe teritoriul municipiului.

La întâlnirea reprezentanților AMR cu premierul Ilie Bolojan au fost aduse și o serie de clarificări şi corecţii în ceea ce priveşte pachetul destinat administraţiei publice:

-Finanţarea posturilor transferate către administraţia publică locală va fi asigurată până la decizia de păstrare sau desfiinţare.

-Amenda pentru obstrucţionarea controlului va fi aplicată persoanei vinovate, nu primarului sau preşedintelui de Consiliu Judeţean.

-Nu mai există obligaţia stabilirii de cote adiţionale la taxe; se stabileşte o marjă de 5% din bugetele locale pentru facilităţi fiscale.

-Termenul pentru transmiterea procesului-verbal de contravenţie va fi redus de la 3 ani la 6 luni.

-Finanţarea asistenţilor personali va fi asigurată până la preluarea de către AJPIS, la 1 ianuarie 2026.

-Acolo unde există serviciu de evidenţa populaţiei şi poliţie locală, se poate modifica numărul de posturi prin hotărâre de consiliu local, cu respectarea plafonului maxim.

-Termenele de reorganizare se vor modifica pentru a putea fi aplicate.

-Funcţionarii publici vor fi evaluaţi în scris o dată la patru ani, pentru verificarea cunoaşterii legislaţiei actualizate.