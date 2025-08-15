Economie Câteva luni și vine o lovitură grea pentru români. Nimeni nu scapă de cea mai mare scumpire







Premierul Ilie Bolojan a declarat că, începând cu 1 ianuarie 2026,impozitele pe proprietăți pot crește cu până la 70% în anumite situații, în special în localitățile unde primăriile nu și-au actualizat impozitele de mai mulți ani. Această majorare se va aplica exclusiv persoanelor fizice, deoarece persoanele juridice sunt impozitate prin formule diferite, care țin cont de valoarea activului.

„Este posibil ca acolo unde, într-o comună, nu s-au indexat impozitele de ani de zile să se ajungă la o astfel de majorare exclusiv pentru persoanele fizice”, a declarat Ilie Bolojan. Premierul a mai spus că majorarea va fi posibilă doar de la 1 ianuarie 2026.

Premierul a motivat că această ajustare este determinată de criza bugetară pe care România o traversează și de necesitatea echilibrării bugetelor locale și de stat: „Nu mai avem posibilitatea să redirecționăm sumele către autoritățile locale, cum s-a întâmplat până acum, din cauza volumului mare de investiții și a cheltuielilor necontrolate”.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului legislativ, „noile măsuri urmăresc principiile echității și proporționalității, astfel încât conformarea privind plata impozitelor să fie aplicabilă tuturor contribuabililor, nu doar celor care respectă în mod voluntar legea”.

Pentru construcțiile realizate legal, impozitul va fi calculat pe baza documentelor oficiale, cum ar fi autorizația de construire și anexele acesteia, pentru a evita interpretările sau estimările neclare.

Pentru construcțiile realizate fără autorizație de construire (cu excepția celor edificate înainte de 1 august 2001), se va aplica o majorare a impozitului cu 100% pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii. „Această măsură are scopul de a descuraja realizarea construcțiilor ilegale și de a crește veniturile la bugetul local”, se mai arată în proiect.

Noul cadru legal prevede că impozitul va fi datorat și pentru clădirile cu autorizație de construire expirată, dacă nu s-a solicitat prelungirea acesteia, dar și pentru clădirile construite fără autorizație, dacă acestea sunt constatate de autorități până la 31 decembrie a anului precedent.

Pentru clădirile finalizate parțial, proprietarii vor avea obligația de a declara suprafața construită pe baza unui proces-verbal de recepție parțială. Nedeclararea clădirilor atrage majorări succesive de 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de 6 luni.

Autoritățile vor putea folosi tehnologii moderne, cum ar fi dronele și imaginile satelitare, pentru a identifica clădirile construite ilegal sau nedeclarate. Aceste probe vor putea fi utilizate în vederea aplicării sancțiunilor fiscale și disciplinare.

Premierul a explicat că noua grilă de impozitare va fi stabilită în urma consultărilor cu primăriile, luând în considerare suprafața proprietății, zona și rangul localității (reședință de județ, oraș, comună). Astfel, un imobil situat într-un oraș mare va fi impozitat mai mult decât unul dintr-o comună mai mică, reflectând valoarea de piață a proprietății. Această grilă va fi calculată și anunțată până la 1 septembrie 2025, pentru ca autoritățile locale să poată pregăti aplicarea noilor impozite de la 1 ianuarie 2026.

Legea privind impozitarea proprietății la valoarea de piață a fost adoptată în 2022, cu termen de aplicare inițial 1 ianuarie 2025. Însă, din diverse motive, mai ales electorale, aplicarea ei a fost amânată. prin urmare, va intra în vigoare în 2026.