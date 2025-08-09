Economie Poprire pe ajutorul social și blocarea autorizațiilor de construcție pentru datornicii la bugetul local







Proiectul de reformă administrativă aduce noi instrumente pentru autoritățile locale. Beneficiarii de ajutor social care au datorii la bugetul local ar putea vedea o parte din acest sprijin reținut direct de primării. Măsura este prevăzută în proiectul de reformă administrativă lansat de Ministerul Dezvoltării și aflat în prezent în dezbatere publică. Vicepremierul Tanczos Barna a explicat că se urmărește creșterea capacității financiare a autorităților locale și a gradului de colectare a veniturilor.

„Sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzile care au fost aplicate”, a declarat Tanczos Barna, într-o conferință de presă susținută la Oradea. Barna a mai precizat că autoritățile locale vor primi mai multe pârghii pentru recuperarea sumelor datorate.

Vicepremierul a mai spus că proiectul include o serie de restricții și condiționări pentru cei care nu își achită obligațiile către bugetele locale. Printre acestea se numără imposibilitatea obținerii unor autorizații sau documente până la plata datoriilor.

„La creşterea capacităţii financiare veţi vedea foarte multe propuneri, noutăţi în ceea ce priveşte încasarea, noi instrumente pentru autorităţile locale de a încasa impozitele: constrângeri în ceea ce priveşte eliberarea de autorizaţii de construcţie – dacă ai datorii, nu poţi să mai iei autorizaţie de construcţie”, a explicat Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, măsurile vor viza și alte domenii: „Constrângeri în ceea ce priveşte permisul de conducere, constrângeri în ceea ce priveşte achiziţia de autoturisme – dacă ai datorii la autoritatea locală, impozit, taxe neplătite, nu poţi să-ţi înmatriculezi maşina nou cumpărată, nu poţi să-ţi recuperezi permisul dacă ai neplătite amenzile”.

Una dintre modificările cu impact direct asupra persoanelor vulnerabile este posibilitatea de reținere a unei părți din ajutorul social pentru acoperirea datoriilor la bugetul local.

„Din ajutorul social se pot reţine, nu total, dar parţial, sume pentru acoperirea datoriilor, pentru că sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc niciimpozite, nici taxe, nici amenzile care au fost aplicate”, a explicat vicepremierul.

Proiectul de reformă administrativă urmează să fie dezbătut public înainte de a intra în procedura legislativă, iar autoritățile locale ar putea primi aceste noi instrumente de colectare în perioada următoare.

Proiectul poate fi consultat AICI.