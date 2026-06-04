Șoferii care traversează podul Giurgiu-Ruse vor putea achita taxa de trecere în format electronic începând cu 15 iunie 2026. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că sistemul informatic necesar a fost recepționat, iar punerea oficială în funcțiune depinde de publicarea ordinului de ministru în Monitorul Oficial.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că a fost finalizată recepția sistemului informatic care va permite plata electronică a taxei de trecere la podul Giurgiu-Ruse. Potrivit acestuia, noua platformă urmează să devină operațională începând cu 15 iunie.

„Pas decisiv pentru plata electronică la podul Giurgiu-Ruse! Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod a fost recepţionat astăzi. Pentru a fi oficial pus în funcţiune în data de 15 iunie 2026, se aşteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor”, a arătat, joi, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Conform informațiilor prezentate de șeful CNAIR, sistemul eTarifGiurgiuPod (eTGP) este conceput pentru administrarea taxei de trecere pe sensul Giurgiu-Ruse și va funcționa prin intermediul a două benzi dedicate vehiculelor care au efectuat plata în avans.

Platforma va putea fi accesată atât prin intermediul unei versiuni web, cât și printr-o aplicație mobilă.

„La momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenţiei de Control şi Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existenţa unei plăţi efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid (high-speed)”, a arătat Pistol.

În prima etapă, noul mecanism de plată va fi disponibil pentru autoturisme. Ulterior, autoritățile intenționează să îl extindă și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv pentru transportul de marfă de mare tonaj.

Potrivit lui Cristian Pistol, implementarea sistemului ar urma să contribuie la reducerea timpilor de așteptare în zona de taxare, la creșterea capacității de procesare a vehiculelor și la diminuarea intervenției umane în procesul de încasare. De asemenea, utilizatorii ar urma să beneficieze de un proces mai rapid de plată și acces.

Directorul CNAIR a afirmat că eTarifGiurgiuPod face parte din procesul de digitalizare a colectării tarifelor de trecere și este aliniat standardelor moderne din domeniul mobilității și infrastructurii inteligente.