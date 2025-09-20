Euro digital. Viitorul plăților în Uniunea Europeană și impactul asupra României

Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană încearcă să ajungă la o poziție comună privind lansarea unei versiuni digitale a monedei euro, menită să reducă dependența de giganții americani precum Visa și Mastercard, potrivit Reuters.

În contextul în care România își pregătește tranziția către moneda euro, fără o dată clară stabilită, spre deosebire de Bulgaria, care va adopta euro de la 1 ianuarie 2026, această inițiativă, impulsionată de nevoia de autonomie strategică în finanțe, energie și apărare, promite să revoluționeze plățile digitale.

Discuțiile privind euro digital durează de șase ani, dar abia în 2023 Comisia Europeană a propus legislația aferentă. Totuși, Parlamentul European nu a adoptat încă actele normative, cerând analize suplimentare. Banca Centrală Europeană (BCE) speră să obțină decizii politice până la începutul anului viitor, urmând o perioadă de doi-trei ani pentru lansare, după cum a declarat Piero Cipollone, membru în boardul executiv al BCE.

Ministrul spaniol de Finanțe, Carlos Cuerpo, a vorbit despre necesitatea unui sistem propriu de plăți digitale pentru a reduce dependența de furnizori externi. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a adăugat că un astfel de sistem este esențial pentru cumpărăturile online, consolidând autonomia strategică a Europei. Deși unele state UE au sisteme naționale digitale, acestea nu sunt interoperabile la nivel european.

Dombrovskis a asigurat că BCE va furniza arhitectura de bază, permițând sectorului privat să construiască soluții, dar îngrijorări persistă privind impactul asupra băncilor și stabilitatea financiară. O monedă euro digitală ar reprezenta o formă digitală de numerar, emisă de banca centrală și aflată la dispoziția tuturor persoanelor din zona euro, potrivit BCE, care a venit șu cu o serie de explicații, pe care le redăm mai jos.

Digitalizarea schimbă radical modul în care facem plăți. Utilizarea numerarului scade, iar cumpărăturile online și plățile digitale se accelerează. Euro digital ar fi o formă electronică de numerar, adaptată lumii digitale, oferind consumatorilor acces la bani emiși de banca centrală în format electronic, alături de bancnote și monede.

Această monedă ar simplifica viața cetățenilor prin crearea unei soluții de plată digitală universal acceptată în zona euro, pentru magazine, online sau tranzacții peer-to-peer. Similar numerarului, ar fi lipsită de riscuri, accesibilă, ușor de utilizat și gratuită pentru operațiuni de bază.

Pe lângă asta, euro digital ar întări autonomia strategică și suveranitatea monetară a zonei euro, îmbunătățind eficiența ecosistemului de plăți, stimulând inovația și crescând reziliența la atacuri cibernetice sau întreruperi tehnice, precum penele de curent.

Euro digital ar oferi o soluție de plată paneuropeană, sub guvernanță europeană, disponibilă în toată zona euro. În prezent, plățile digitale sunt fragmentate, variind de la țară la țară și de la utilizare la utilizare. Soluțiile europene actuale se concentrează pe piețe naționale, forțând consumatorii să se bazeze pe furnizori non-europeni care domină piața.

Astfel, euro digital ar reduce dependența de acești furnizori privați externi, contrabalansând poziția lor dominantă. Ar face sectorul plăților european mai competitiv și inovator, oferind o platformă pentru soluții paneuropene dezvoltate de furnizori locali.

În final, o implementare reușită ar poziționa Europa ca lider mondial în finanțe digitale și monede emise de bănci centrale.

Euro digital ar fi o soluție versatilă pentru orice situație, utilizabilă oricând și oriunde în zona euro. Ar permite plăți gratuite în magazine, online sau între persoane, oferind opțiunea de a plăti digital cu un mijloc public de plată. Funcționează atât online, cât și offline.

Proiectată cu cel mai înalt nivel de securitate și protecție a vieții private, respectă reglementările UE stricte. Eurosistemul nu identifică persoane pe baza plăților, iar pentru tranzacții offline, detaliile sunt cunoscute doar de plătitor și beneficiar.

Promovează incluziunea financiară digitală, adresându-se persoanelor cu dizabilități, fără cont bancar sau cu competențe digitale limitate. Legislația propusă impune acceptarea obligatorie de către comercianți și distribuirea de către intermediari.

Euro digital nu înlocuiește numerarul, ci îl completează. Va coexista cu bancnotele, monedele și alte plăți electronice private, răspunzând preferinței crescânde pentru opțiuni digitale rapide și sigure.

Ca soluție paneuropeană, euro digital ar simplifica și ieftini plățile, înlocuind fragmentarea actuală. Ar îmbunătăți poziția de negociere a comercianților cu furnizorii, reducând costurile.

Ar crește ratele de conversie în cumpărături online, deoarece clienții familiarizați cu instrumentul sunt mai puțin predispuși să abandoneze achizițiile. Plățile ar fi instantanee, fără costuri suplimentare.

Intermediarii, precum băncile, ar distribui euro digital, fiind punctul principal de contact pentru utilizatori. Ar oferi oportunități de afaceri, cu acoperire imediată în zona euro, spre deosebire de inovațiile private limitate la piețe naționale.

Ar servi ca platformă pentru extinderea bazei de clienți și dezvoltare de servicii adiționale (ex: plăți condiționate, programe de loialitate), stimulând inovația și concurența. Modelul de compensare propus oferă stimulente economice similare altor mijloace digitale.

Cetățenii ar configura un portofel euro digital la bancă sau oficiu poștal, alimentându-l din cont bancar sau numerar. Plățile ar fi instantanee și sigure în magazine, online sau peer-to-peer, indiferent de țară sau furnizor.

Fondurile primite pot fi păstrate în portofel (până la o limită) sau transferate în cont bancar, manual sau automat. Funcționează online și offline, cu protecție a vieții private similară numerarului pentru tranzacții offline. BCE studiază implementarea practică.

Propunerea legislativă limitează accesul la persoane, companii și entități publice rezidente sau stabilite în zona euro. Călătorii temporari sau foști rezidenți pot accesa. Utilizatorii din afara zonei euro pot deschide conturi prin furnizori din SEE sau țări terțe, sub acorduri UE.

Pentru plăți offline, detaliile sunt cunoscute doar de plătitor și beneficiar, similar numerarului. Pentru online, Eurosistemul nu leagă operațiuni de persoane.

Furnizorii respectă standarde înalte de securitate și protecție a datelor, echilibrând confidențialitatea cu măsuri anti-activități ilicite.

Ca bun public digital, euro digital ar fi gratuit pentru utilizări de bază, prin app mobil sau card, funcționând offline. Legislația impune servicii gratuite de la instituții de credit.

Entități publice (ex: oficii poștale) oferă sprijin persoanelor vulnerabile, inclusiv cu dizabilități, fără cont bancar sau competențe digitale. Include grupuri ca persoane fără adăpost sau solicitanți de azil, asigurând acces universal.

Intermediarii distribuie moneda, iar Eurosistemul elaborează un regim unic de norme, standarde și proceduri pentru standardizare paneuropeană.

Nu, este doar o altă formă de euro, convertibilă 1:1 cu bancnotele, răspunzând nevoii de plăți digitale.

Euro digital asigură plăți instantanee, spre deosebire de actualele unde comercianții așteaptă. Regimul unic promovează soluții instant paneuropene, reducând dependența de furnizori externi.

Pentru România, ne-a explicat un specialist din BNR, euro digital deschide o fereastră de oportunitate, chiar dacă țara noastră nu a trecut încă la moneda unică. Accesul la această formă de plată ar putea fi posibil prin furnizori autorizați și ar oferi beneficii directe atât populației, cât și mediului de afaceri.

Românii care lucrează în străinătate și trimit bani acasă ar putea folosi euro digital pentru transferuri instantanee, cu costuri reduse și siguranță sporită. De exemplu, un român din Italia ar putea trimite bani familiei în câteva secunde, fără comisioanele ridicate ale băncilor comerciale sau ale serviciilor de transfer. În același timp, românii care călătoresc în statele din zona euro ar putea plăti direct cu euro digital, fără să mai fie nevoie să schimbe lei în valută sau să suporte diferențele de curs.

Deși leul rămâne moneda oficială, euro digital ar putea fi folosit pentru achiziții online la magazinele europene sau pentru plata unor servicii internaționale (abonamente, rezervări, transport). În timp, acest lucru i-ar obișnui pe români cu utilizarea zilnică a euro, chiar înainte de adoptarea oficială a monedei.

Companiile românești care exportă sau importă în UE ar avea la dispoziție un instrument sigur și rapid de plată, fără să mai depindă de bănci intermediare. De exemplu, o firmă de IT din Cluj ar putea încasa imediat contravaloarea unui proiect din Germania, iar o companie agricolă din Bacău ar putea plăti instantaneu furnizori din Franța, reducând costurile de tranzacționare și riscurile de întârziere.

Euro digital ar putea deveni un pas intermediar spre trecerea la moneda unică. România ar beneficia de o „familiarizare” timpurie cu euro, atât la nivel de populație, cât și la nivel de infrastructură bancară și digitală. Totuși, pentru ca această tranziție să fie eficientă, va fi nevoie de investiții în tehnologie, securitate cibernetică și educație financiară, astfel încât toți cetățenii – inclusiv cei vulnerabili sau fără competențe digitale – să poată folosi acest nou instrument.