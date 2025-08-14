Economie Cont bancar și card obligatoriu. Schimbări la limitele de plată







Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o serie de măsuri fiscale și administrative menite să crească transparența și responsabilitatea financiară a firmelor din România. Printre acestea se numără obligativitatea de a deține cont și card bancar, creșterea capitalului social minim și sancțiuni pentru transferul firmelor cu datorii.

Conform ministrului Nazare, aproape 700.000 de firme active nu dețin nici cont bancar, nici card, iar o mare parte dintre acestea înregistrează datorii totale de peste 1,7 miliarde de lei. Începând cu 1 ianuarie 2026, toate firmele vor fi obligate să aibă cont și card bancar.

„Trebuie să avem vizibilitate asupra tranzacțiilor care se fac în aceste companii. Pe această cale instituim obligația ca persoanele juridice să aibă un card bancar, iar băncile vor fi obligate să le deschidă un cont bancar”, a motivat Nazare.

Ministrul a mai declarat că se propune actualizarea capitalului social al SRL-urilor cu rata inflației, ceea ce ar însemna un minim de 8.000 de lei. Acești bani pot fi utilizați de firme, însă în cazul insolvenței statul poate recupera suma investită.

Nazare a mai anunțat eliminarea plafonului de 50.000 de lei pentru plățile efectuate cu cardul. Astfel, comercianții vor fi obligați să accepte atât plata cash, cât și plata electronică prin orice metodă disponibilă. Nazare a explicat că în prezent există trei tipuri de POS-uri, care pot fi obținute mai ușor decât în trecut.

O altă măsură prevăzută în proiectul guvernamental vizează prevenirea cesionării firmelor cu datorii. Transferul firmelor care înregistrează obligații fiscale sau financiare va fi pedepsit penal. Dacă firma nu are datorii, nu vor exista probleme, dar în caz contrar acestea trebuie plătite sau acoperite prin bunuri de valoare corespunzătoare.

„Vom sancționa penal cesionarea firmelor cu datorii. Am gândit un mecanism prin care, acolo unde nu sunt datorii, nu există probleme, dar acolo unde există, acestea trebuie plătite sau acoperite cu bunuri care pot acoperi datoria”, a mai spus Nazare, într-o declarație de presă la Guvern.