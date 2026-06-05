Franța și Germania au lansat o nouă inițiativă pentru accelerarea apropierii statelor candidate de Uniunea Europeană, printr-un mecanism de integrare graduală care le-ar permite să participe mai devreme la unele politici, programe și reuniuni europene, potrivit agenției Reuters.

Propunerea, consultată de Reuters înaintea summitului privind extinderea UE organizat vineri în Muntenegru, vizează în special țările din Balcanii de Vest și Republica Moldova.

Inițiativa apare pe fondul nemulțumirilor tot mai mari legate de ritmul lent al procesului de aderare și urmărește să ofere beneficii concrete înainte de obținerea statutului de membru cu drepturi depline.

Planul franco-german dezvoltă ideile prezentate luna trecută de cancelarul german Friedrich Merz, care a sugerat acordarea unui statut de membru asociat pentru Ucraina și a atras atenția asupra frustrărilor generate de durata procesului de extindere.

Potrivit documentului, statele candidate ar urma să beneficieze de „stimulente suplimentare” într-un proces de integrare graduală, bazat pe îndeplinirea reformelor și respectarea criteriilor europene.

„Trebuie să oferim stimulente suplimentare ca parte a unui proces de integrare graduală, bazat pe merit, și să eficientizăm actualul proces pentru a permite o integrare mai rapidă și mai profundă”, se arată în documentul informal.

Inițiativa propune crearea unor etape intermediare care să permită statelor candidate să se implice mai activ în activitatea Uniunii Europene înainte de aderarea completă.

Printre măsurile avute în vedere se numără organizarea, de două ori pe an, a unor reuniuni comune între reprezentanții Balcanilor de Vest, comisarii europeni și membrii Parlamentului European.

De asemenea, eurodeputații ar urma să aibă întâlniri mai frecvente cu parlamentarii din statele candidate, inclusiv din Republica Moldova.

Liderii și miniștrii acestor țări ar putea participa la reuniuni informale ale Consiliului UE și ale Consiliului European pentru anumite teme aflate pe agendă. În unele situații, aceștia ar putea lua parte la discuții în calitate de observatori, fără drept de vot.

Documentul prevede și o integrare progresivă în domenii considerate esențiale pentru apropierea de Uniunea Europeană.

Statele candidate ar putea beneficia de o cooperare extinsă în materie de securitate și apărare și de acces mai amplu la programe europene precum Creative Europe, Erasmus+ și Horizon Europe, principalul program de cercetare și inovare al UE.

În plan economic, propunerea vizează integrarea treptată în anumite segmente ale pieței unice europene. Domeniile menționate includ energia, politica industrială, sectorul digital, materiile prime critice, sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii și acordurile sanitare și fitosanitare.

Într-o fază mai avansată a procesului, documentul sugerează posibilitatea acordării accesului complet la piața unică europeană, după un model similar celui utilizat pentru statele membre ale Spațiului Economic European.

Participarea la aceste mecanisme ar rămâne însă condiționată de respectarea valorilor și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene. În cazul unor regresii democratice sau al nerespectării angajamentelor asumate, beneficiile obținute prin integrarea graduală ar putea fi retrase.

Franța și Germania solicită Comisiei Europene să pregătească măsuri care să faciliteze această nouă abordare a extinderii.

David McAllister, președintele Comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul European, consideră că inițiativa ar putea crește credibilitatea procesului de aderare.

„Pe de o parte, aceasta menține principiul unui proces de aderare bazat pe merit și reforme. Pe de altă parte, deschide posibilitatea de a lega mai devreme și mai vizibil progresul reformelor de integrarea graduală în programele, instituțiile și politicile europene”, a declarat eurodeputatul german.

Propunerea va fi discutată în contextul summitului UE – Balcanii de Vest din Muntenegru, unde liderii europeni încearcă să ofere un nou impuls procesului de extindere într-un moment marcat de provocări geopolitice și de presiuni pentru accelerarea integrării statelor candidate.