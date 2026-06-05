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Presiuni pentru înăsprirea accesului rușilor în UE. Ce solicită 11 state europene

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Presiuni pentru înăsprirea accesului rușilor în UE. Ce solicită 11 state europeneUE - Rusia. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Unsprezece state europene, dintre care nouă membre ale Uniunii Europene (UE), au solicitat Comisiei Europene adoptarea unor restricții suplimentare privind accesul cetățenilor ruși în spațiul Schengen. Propunerea vizează în special călătoriile în scop turistic și introducerea unor măsuri care să împiedice accesul militarilor și veteranilor ruși pe teritoriul Uniunii.

Presiuni pentru înăsprirea accesului rușilor în UE. Ce solicită 11 state europene

Demersul a fost inițiat de Suedia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Olanda și Polonia, alături de Norvegia și Islanda. În documentul transmis Comisiei Europene, cele 11 state solicită adoptarea unor „noi măsuri restrictive şi constrângătoare” privind intrarea cetățenilor ruși în spațiul Schengen.

Semnatarii consideră că este dificil de justificat creșterea numărului de turiști ruși care călătoresc în Europa în contextul în care războiul din Ucraina continuă. Potrivit scrisorii, în anul 2025 au fost acordate 477.878 de vize cetățenilor ruși, majoritatea permițând intrări multiple în spațiul Schengen.

Pe lângă dimensiunea politică a subiectului, cele 11 țări invocă și argumente legate de securitate. Acestea susțin că actualul regim de călătorii poate facilita deplasarea în Europa a unor persoane care au participat la conflictul din Ucraina.

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Din acest motiv, statele semnatare solicită Comisiei Europene să identifice mai eficient militarii activi și veteranii ruși și să analizeze posibilitatea interzicerii accesului acestora în Uniunea Europeană.

UE a înăsprit deja regulile privind vizele

După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, Uniunea Europeană a adoptat mai multe măsuri privind accesul cetățenilor ruși. În 2022 a fost suspendat acordul care facilita obținerea vizelor pentru cetățenii Federației Ruse.

Ulterior, în noiembrie 2025, Uniunea Europeană a interzis eliberarea vizelor cu intrări multiple pentru cetățenii ruși, după o serie de atacuri hibride atribuite Moscovei.

Datele prezentate de Comisia Europeană arată că numărul vizelor acordate cetățenilor ruși a scăzut semnificativ, de la peste patru milioane înainte de februarie 2022 la aproximativ 500.000 în anul 2023.

Franța, Spania și Italia nu susțin inițiativa

Printre statele care continuă să acorde un număr important de vize cetățenilor ruși se află Franța, Spania și Italia. Cele trei țări nu s-au alăturat inițiativei transmise Comisiei Europene.

Poziția lor este că actualele sancțiuni vizează deja oficiali și persoane apropiate regimului de la Moscova și că nu este necesară extinderea măsurilor asupra tuturor cetățenilor ruși. O opinie similară a exprimat și Iulia Navalnaia, văduva opozantului Aleksei Navalnîi.

Aceasta avertiza în septembrie 2025 că introducerea unor restricții suplimentare ar putea alimenta discursul Kremlinului potrivit căruia Occidentul manifestă ostilitate față de întreaga populație a Rusiei.

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