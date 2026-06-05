Scena politică de la București a intrat într-o nouă zodie a imprevizibilului după ce președintele Nicușor Dan a anunțat oficial desemnarea europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.

Mutarea de la Palatul Cotroceni a generat reacții imediate în rândul analiștilor și liderilor din România, fiind interpretată drept un joc de șah extrem de riscant pentru formațiunile de dreapta, în special pentru PNL și USR.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a demontat mecanismul din spatele acestei decizii, explicând că partidele menționate se află în fața unui blocaj strategic greu de evitat în Parlament.

Potrivit analizei prezentate de Cristian Tudor Popescu în cadrul unei emisiuni difuzate de postul B1 TV, desemnarea lui Eugen Tomac reprezintă o veritabilă capcană de imagine pentru PNL și USR. Gazetarul consideră că președintele Nicușor Dan a gândit o strategie bazată pe o înțelegere de culise deja perfectată cu PSD și cu o anumită facțiune din interiorul liberalilor.

În acest context, dacă PNL și USR vor alege să respingă la vot noul cabinet, ele vor risca să fie percepute de către opinia publică drept iresponsabile în fața unei crize politice, pierzând masiv la capitolul capital electoral în ochii populației.

Dincolo de capcana politică, Cristian Tudor Popescu a pus accent pe subordonarea directă pe care viitorul șef al executivului o va avea față de Palatul Cotroceni, numindu-l pe Nicușor Dan drept al doilea naș politic al lui Tomac, după Traian Băsescu.

În viziunea sa, Eugen Tomac nu va fi un premier cu autoritate proprie, ci se va transforma într-un simplu purtător de cuvânt personal al președintelui în fruntea guvernului României.

Mai mult, gazetarul a remarcat în mod ironic în emisiunea B1 TV că marele avantaj al lui Tomac în fața șefului statului este tocmai faptul că nu seamănă cu Ilie Bolojan, cel care i-a măcinat răbdarea lui Nicușor Dan pe parcursul ultimului an.

În paralel cu argumentele aduse de Cristian Tudor Popescu, o perspectivă la fel de critică și severă a venit din partea fostului președinte liberal Crin Antonescu. Invitat în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, difuzată live de Gândul, istoricul și politicianul a caracterizat întreaga situație drept un dezastru profund pentru democrația românească.

Antonescu a pus sub semnul întrebării însăși legitimitatea actuală a instituției prezidențiale, pe care o consideră șubrezită din cauza lipsei unui raport clar privind anularea masivă a voturilor la alegerile din 2024, un aspect ce afectează direct opțiunea a milioane de cetățeni.

Crin Antonescu a demontat și profilul de tehnocrat sau independent cu care Eugen Tomac a fost investit de către susținătorii săi, comparându-l în sens negativ cu foști premieri aflați în situații similare.

Dacă Mugur Isărescu reprezenta un pilon de stabilitate pentru economie, iar Dacian Cioloș avea în spate experiența unui mandat de ministru și de comisar european, Tomac este privit de fostul lider PNL ca un politician fără greutate proprie.

Cu un partid care a obținut sub 1% la alegeri și depinzând de listele altor formațiuni pentru a ajunge în Parlamentul European, Tomac a fost catalogat de Antonescu drept „un băiat din curtea lui Nicușor”, o numire care reflectă fidel slăbiciunea actuală a liderului de la Cotroceni.

Conform procedurilor prevăzute de articolul 103 din Constituția României, Eugen Tomac are la dispoziție un termen legal de 10 zile pentru a construi lista de miniștri și programul de guvernare, urmând să ceară votul de încredere al legislativului.

Pentru ca noul executiv să fie învestit oficial și să își înceapă mandatul, are nevoie de susținerea a cel puțin 233 de deputați și senatori. Rămâne de văzut dacă negocierea din spatele ușilor închise va sparge defensiva partidelor de dreapta sau dacă fragilitatea acestei construcții politice va arunca țara într-un blocaj instituțional prelungit.