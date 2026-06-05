Politica

Nicușor are sTOMAC tare! Azi, ora 12.00, Victor Ciutacu, Dan Andronic și Radu Coșarcă despre culisele negocierilor

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Nicușor are sTOMAC tare! Azi, ora 12.00, Victor Ciutacu, Dan Andronic și Radu Coșarcă despre culisele negocierilorNicușor are STomac tare. sursa: AI
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Din cuprinsul articolului

Astăzi, de la ora 12:00, o nouă ediție interesantă a podcastului „Hai România!” îi aduce în fața publicului pe jurnaliștii Dan Andronic, Victor Ciutacu și Radu Coșarcă. Sub titlul provocator „Nicușor are STOMAC tare”, emisiunea de astăzi promite să devoaleze ultimele jocuri de culise de pe scena politică dâmbovițeană, punând reflectorul pe negocierile intense pentru aprobarea cabinetului noului prim-ministru.

Miza momentului: Preia Tomac frâiele Guvernului?

Dezbaterea vine într-un moment de maximă tensiune politică. După săptămâni de speculații, consultări la Palatul Cotroceni și strategii de partid construite în spatele ușilor închise, numele viitorului premier a devenit mărul discordiei dintre principalele forțe politice.

Într-o declarație oficială transmisă de la Palatul Cotroceni, șeful statului a anunțat desemnarea europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Nicușor Dan și-a justificat alegerea arătând că România are nevoie de un premier capabil să construiască consens și să depășească blocajele dintre partidele parlamentare, punând accent pe stabilitatea economică și parcursul pro-occidental.

Desemnarea lui Tomac – văzut ca un politician cu experiență, dar independent de marile blocuri din Parlament, este analizată de Andronic și Cosarcă ca o dovadă de rezistență politică la presiunile uriașe venite din partea partidelor. Președintele demonstrează că „are stomac” să își asume o soluție de avarie, forțând partidele să decidă dacă votează un guvern de stabilitate sau aruncă țara în anticipate.

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Principalele teme din podcast

Pariul lui Nicușor Dan: Cum se traduce tactica președintelui de a veni cu o formulă menită să oblige Parlamentul la negocieri individuale.

Misiunea lui Eugen Tomac: Șansele reale pe care premierul desemnat le are în următoarele 10 zile pentru a strânge o majoritate și a trece lista de miniștri prin comisiile parlamentare.

Reacția partidelor: Cum vor juca PSD, PNL, AUR și restul formațiunilor în fața acestei nominalizări surpriză.

Unde și când

Emisiunea poate fi urmărită live începând cu ora 12:00, pe canalul de YouTube „Hai România!” și pe paginile oficiale de social media.

Nu ratați o analiză tăioasă, marcată de experiența de decenii a celor doi jurnaliști, într-un moment în care viitorul politic al României se reconfigurează din temelii.

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Nicușor are sTOMAC tare!

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