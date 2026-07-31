Dosarul secret al lui Adrian Păunescu. Între urmărirea Securității și omagierea lui Nicolae Ceaușescu

Relația dintre marii creatori din vremea lui Nicolae Ceaușescu și Securitate rămâne un capitol fascinant din istoria noastră recentă. Deși adesea perceput drept un bard al regimului comunist, documentele din arhivele Securității arată că poetul Adrian Păunescu a fost monitorizat atent timp de decenii.

Urmăriți astăzi, 31 iulie, de la ora 12.00, o ediție specială a podcastului „Evenimentul Istoric”. Jurnaliștii EVZ Dan Andronic și Alecu Racoviceanu disecă aceste dosare secrete alături de generalul de brigadă (r) Vasile Mălureanu, fost ofițer de informații în Direcția I a DSS, sectorul Artă-Cultură din 1971 până în 1989. Aflați detalii despre manipulările politice și dramele din culisele epocii.

Conform documentelor din fondul informativ al CNSAS (dosar I 686), Securitatea l-a încadrat informativ pe Adrian Păunescu sub mai multe nume conspirative:

1969–1970 („Redactorul”): Urmărit pentru „acțiuni și manifestări cu caracter dușmănos” la adresa politicii Partidului Comunist.

1971–1973 („Americanul”): Monitorizat pentru că dezaproba direct măsurile ideologice privind munca de creație artistică.

Numele său figura în fondul „Artă-Cultură”, dar și în dosare de informații externe ale SIE, din cauza legăturilor pe care scriitorii de la Flacăra, România Literară sau Contemporanul le aveau cu emigrația culturală.

O notă datată 14 ianuarie 1988 arată cinismul organelor de represiune. După ce criticul Virgil Ierunca l-a atacat pe Păunescu la postul de radio Europa Liberă în decembrie 1987, Securitatea a încercat să adâncească conflictul dintre cei doi.

Scopul era de a-l determina pe poet să scrie articole critice de ripostă la adresa lui Ierunca și a celorlalți comentatori din exil.

Așa cum explică generalul (r) Vasile Mălureanu, Păunescu făcea parte din „Partida Națională” a scriitorilor, susținând direcția patriotică a regimului, dar intrând frecvent în coliziune cu cenzura. De exemplu, poezia-samizdat “Analfabeților” (1980) a fost un manifest deschis împotriva diriguitorilor culturali, fiind multiplicată ilegal în mii de exemplare de tineri și intelectuali.

Cenaclul Flacăra, inițial susținut ca o mișcare de educare patriotică, a devenit problematic din cauza libertinismului accentuat al tinerilor participanți. Totul a culminat cu tragedia din 15 iunie 1985. La spectacolul de pe stadionul din Ploiești, o ploaie torențială a declanșat o busculadă soldată cu 5 decese și 27 de răniți. Evenimentul nefericit a oferit autorităților pretextul perfect pentru a interzice definitiv Cenaclul.

A fost Adrian Păunescu doar un „bard” al regimului sau un critic camuflat al sistemului comunist? Nu ratați dezbaterea de astăzi din podcastul „Evenimentul Istoric”!