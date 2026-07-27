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Cum l-au forțat serviciile secrete sârbești pe emisarul SUA, Richard Holbrooke, să discute cu Ion Iliescu

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Cum l-au forțat serviciile secrete sârbești pe emisarul SUA, Richard Holbrooke, să discute cu Ion IliescuIon Iliescu. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Jocurile de culise ale diplomației și serviciilor de intelligence au produs momente memorabile în fosta Iugoslavie, în perioada tensiunilor din anii '90.

Fostul diplomat și ofițer de informații externe, Ristea Priboi, a povestit, la podcastul lui Dan Andronic, cum a reușit să orchestreze, cu ajutorul sârbilor, o întâlnire „întâmplătoare” între Ion Iliescu și influentul emisar american Richard Holbrooke.

Refuzul americanilor pentru Ion Iliescu

Episodul povestit în podcast s-a consumat la finalul anilor '90, aprox. 1997-1998, conform memoriei invitatului, într-o perioadă în care Ion Iliescu nu mai era președintele României, ci doar lider al partidului de opoziție (PDSR), fiind invitat la Belgrad de Slobodan Milošević. Aflând că emisarul american Richard Holbrooke se află într-un turneu în regiune, delegația română a încercat să stabilească o întâlnire cu acesta.

Ristea Priboi a apelat inițial la canalele diplomatice americane, contactându-l pe însărcinatul cu afaceri al SUA: „Mi-a răspuns a doua zi că este foarte ocupat și că nu trece prin Belgrad la momentul când [eram noi acolo]”.

Lumini și umbre din viața unui spion, Ristea Priboi

Lumini și umbre din viața unui spion, Ristea Priboi. sursa: EVZ

Intervenția serviciilor secrete sârbești

Refuzat pe căi oficiale, Priboi a apelat la omologii săi din spionajul sârb, pe care îi cunoștea de pe vremea când fusese diplomat la Belgrad. „Dom'le, dacă nu ne dați [întâlnirea], eu mă duc să abordez omologii mei din Serviciul de Informații, poate ne ajută ei. [...] Și a zis: bine, ne ocupăm”, a relatat Priboi.

Mutarea a funcționat perfect. În timp ce Iliescu și Priboi se aflau în biroul ministrului de externe sârb, Jovanović, acesta din urmă a fost scos din sală cu un mesaj urgent, întorcându-se cu vestea că președintele Milošević dorește să amâne primirea delegației române cu jumătate de oră.

O „întâmplare” regizată la milimetru

Când delegația română a ajuns, în cele din urmă, la reședința „Casa Albă” (Beli Dvor) a lui Milošević, discuțiile au decurs excelent. Însă surpriza a venit la final.

„La sfârșit, Milošević ne-a luat de braț pe mine pe o parte și pe Iliescu pe cealaltă, ca să ne conducă la ieșire. La ieșirea din cabinetul lui, în anticameră era Holbrook”, a povestit Priboi.

Liderul sârb a orchestrat perfect momentul, nelăsându-i nicio portiță de scăpare diplomatului american: > „Zice: vă cunoașteți domnul Holbrook? Poate vreți să schimbați câteva vorbe înainte de a veni la mine. Și l-a forțat pe ăla să stea de vorbă cu noi, zece minute, să discutăm ceea ce noi doream.”

Întrebat de Dan Andronic despre natura acestui aranjament, Ristea Priboi a concluzionat zâmbind: „Da, asta a fost o acțiune specifică a serviciilor de informații [...] care se termină bine”.

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