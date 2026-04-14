Tort diplomat cu pișcoturi, o rețetă fresh și delicioasă

Tortul diplomat cu pișcoturi este o rețetă simplă, dar delicioasă pentru un desert fresh. Crema este cea care necesită cea mai mare atenție, dar și îndemânare.

Pentru un astfel de desert, avem nevoie de următoarele: 400g pișcoturi, 2 portocale, 2 kiwi, o cutie compot de ananas, 500g de frișcă lichidă, 5 gălbenușuri, 500ml lapte, 200g zahăr, 2 linguri făină, 20g gelatină, o esență se vanilie. Cea care va fi preparată mai întâi este crema. Mai ales că gelatina necesită multă atenție pentru a fi pregătită cum trebuie.

Așadar mai întâi se pune praful de gelatina să se înmoaie cu 150ml apă călduță. Se amestecă cu o lingură și se lasă apoi până devine ca o gelatină. Într -un alt vas vom pune cele 5 gălbenușuri împreună cu zahărul. Mixăm aceste ingredinte iar mai apoi adăugăm făina și laptele puțin câte puțin.

La final adăugăm esența. Compoziția obținută astfel se pune la fiert și se amestecă tot timpul până crema se îngroașă la fel ca o smântână. Apoi luăm crema de pe foc și o lăsăm să se răcească, după care adăugăm gelatina hidratată, amestecând bine până se încorporează.

Într-un alt vas batem frișca cu mixerul până se întărește, după care o vom amesteca puțin câte puțin cu crema fiartă și răcită. se amestecă până când totul se omogenizează. Curățăm fructele: portocalele și kiwi pe care apoi pe tăiem în bucățele mici. Pentru asamblate folosim pișcoturile pe care le înmuiem puțin câte puțin în sucul de ananas din conservă.

Se vor așeza apoi într-o tavă de tort detașabilă. După care peste ele se pune primul strat de cremă și frișcă peste care se presară cuburi de ăprtocale, kiwi și ananas. Apoi se mai pune un rând de pișcoturi, cremă și fructe până când se termina crema. Apoi se ornează numai cu fructe pe deasupra. Când totul este gata, tortul se dă la frogider pentru câteva ore.