Prăjitură tradițională de Paște cu fructe uscate, din Ucraina

În pragul sărbătorilor pascale, Liza Glinska recomandă o rețetă specială: prăjitura tradițională de Paște cu fructe uscate. Această delicatesă, apreciată pentru textura sa bogată și aromele autentice, este un altfel de cozonac perfect pentru marea sărbătoare, potrivit rbc.ua.

Faimoasa cofetăreasă ucraineană Liza Glinska a dezvăluit rețeta sa pentru prăjitura tradițională de Paște, îmbinând tehnici clasice verificate cu secretele coacerii. Aluatul este moale, aromat și se păstrează proaspăt mai mult timp.

În exclusivitate pentru RBC-Ucraina, Liza Glinska a împărtășit și metoda sa de preparare a bezelei pascale, garantând un rezultat reușit de fiecare dată. Rețeta propune un cozonac de Paște suculent, cu fructe confiate și nuci, iar cantitățile sunt calculate pentru trei forme a câte 500 g fiecare.

Liza Glinska subliniază importanța ingredientelor de calitate și a răbdării în prepararea prăjiturii. Fructele uscate, bine hidratate și combinate cu aluatul moale, oferă un gust echilibrat și o experiență culinară care evocă tradițiile pascale din fiecare gospodărie. Pentru cei care doresc să experimenteze acasă, prăjitura Lizei Glinska reprezintă o ocazie perfectă de a aduce spiritul Paștelui în propriile case.

Pentru aluat aveți nevoie de:

făină - 150 g (6 linguri cu o aluat)

lapte - 170 ml (9 linguri)

drojdie uscată - 1 g

Ingrediente aluat:

făină - 500 g (3 căni)

aluat - 320 g

zahăr - 80 g (3 linguri cu o lamelă)

sare - 10 g (1 linguriță cu o lamelă)

miere - 40 g (4 lingurițe)

drojdie uscată - 24 g

ouă - 300 g (6 reci)

unt - 250 g (82% grăsime)

stafide - 150 g (confiate, merișoare, nuci) (6 linguri)

Sirop pentru impregnare:

apă - 100 ml (6 linguri)

zahăr - 100 g (4 linguri cu o lamelă)

rom negru - 30 ml (2 linguri)

Bezea elvețiană:

proteine ​​- 150 g (5 buc.). Se recomandă utilizarea pasteurizării,

zahăr - 300 g (1,5 căni)

Pentru decor:

fistic tocat

zmeură liofilizată

caise uscate (portocale sau lămâi confiate)

Pentru a obține fructe uscate aromate, începeți prin a turna apă într-o cratiță, adăugând zahăr și rom negru. Aduceți amestecul la fierbere, apoi îndepărtați-l de pe foc și lăsați-l să se răcească complet. Stafidele se înmoaie cel mai bine dacă sunt lăsate în siropul rece, acoperite cu folie alimentară, și păstrate în frigider pe durata nopții, pentru a absorbi aroma intensă.

Pregătirea aluatului necesită atenție la temperatură: laptele nu trebuie să depășească 40°C. În laptele cald se dizolvă drojdia, apoi se încorporează făina și se amestecă până se formează un aluat omogen. Următorul pas este acoperirea aluatului cu folie alimentară și lăsarea lui să dospească timp de 3–4 ore, până când își triplează volumul. Diferența de aplicare depinde de tipul de drojdie: cea proaspătă se combină cu laptele, în timp ce drojdia uscată se amestecă direct cu făina.

Prepararea aluatului începe cu combinarea ingredientelor principale: aluatul de bază, ouăle reci, zahărul și mierea. Acestea se mixează ușor într-un robot de bucătărie, folosind cârligul special pentru aluat, până când compoziția devine omogenă.

Într-un alt bol, făina se amestecă cu drojdia, iar apoi se adaugă sarea. Acest amestec se transferă în robot, continuând frământarea la viteză redusă. La final, cuburile de unt rece sunt încorporate treptat, asigurând o textură uniformă și elastică a aluatului.

Odată gata, aluatul se pune într-un bol, se acoperă cu folie alimentară și se lasă la dospit într-un loc cald timp de aproximativ 1,5–2 ore, până își dublează volumul. Urmează o etapă de răbdare: după prima creștere, aluatul se întinde, se acoperă din nou și se depozitează la frigider pentru 10–12 ore, pentru a permite dezvoltarea aromelor și a structurii.

În paralel, formele pentru copt se ung cu unt și se tapetează cu făină, iar fructele uscate se scurg de sirop. După răcire, aluatul se amestecă cu fructele și se așază în forme, umplând aproximativ o treime din înălțime. O nouă perioadă de creștere, de 1,5–2 ore, este necesară pentru a obține volum și aerisire.

Coacerea se face într-un cuptor preîncălzit la 170°C, timp de 30–40 de minute. Pentru a verifica dacă preparatul este gata, se folosește o scobitoare: dacă iese curată, aluatul este perfect copt.

Prepararea bezelei începe prin combinarea albușurilor de ou cu zahărul într-un bol, folosind un robot de bucătărie. Amestecul se încălzește la bain-marie, amestecând constant, până când zahărul se dizolvă complet și temperatura depășește 60°C, esențial pentru o bezea stabilă.

Ulterior, compoziția se bate energic în robot până devine pufoasă și lucioasă. Textura finală trebuie să fie netedă, fină și moale la atingere, semn că bezeaua este gata pentru a fi folosită.

Pentru decor, aluatul se înmoaie cu bezea, iar deasupra se presară fructe și nuci liofilizate, precum zmeura și fisticul, pentru un plus de culoare și aromă. În final, produsul se lasă într-un loc uscat, permițând bezelei să se usuce uniform și să capete consistența dorită.