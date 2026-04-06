Elle Macpherson, siluetă impecabilă la 62 de ani. Câteva obiceiuri care o mențin în formă

Supermodelul Elle Macpherson continuă să impresioneze prin forma fizică de excepție, chiar și la 62 de ani, demonstrând că vârsta nu reprezintă un obstacol atunci când stilul de viață este atent construit. Supranumită de-a lungul carierei „The Body” datorită siluetei sale remarcabile, fostul supermodel rămâne un exemplu chiar și la această vârstă, informează Fox News.

Elle Macpherson revine în prim-planul modei și demonstrează, la 62 de ani, de ce și-a câștigat renumele de „The Body”. Supermodelul australian apare într-o campanie recentă de lenjerie intimă, unde își pune în valoare silueta tonifiată în piese colorate, create pentru noua colecție Bases Flex semnată de Bonds.

Proiectul este însoțit de mesajul „Let’s Talk About Flex”, o inițiativă care pune accent pe autenticitate și pe libertatea fiecăruia de a se exprima fără constrângeri. Apariția vedetei nu este doar o demonstrație de stil, ci și o declarație despre asumare și încredere în sine, indiferent de vârstă.

Macpherson a explicat că implicarea sa în campanie reflectă o filozofie personală pe care o urmează de-a lungul întregii cariere: aceea de a face alegeri în acord cu propriile convingeri. Spiritul său liber și atitudinea directă, pe care le consideră definitorii pentru cultura australiană, au contribuit la parcursul său profesional și la modul în care se raportează la astfel de proiecte.

Macpherson a afișat o energie radiantă pe parcursul ședinței foto, zâmbind constant în timp ce a prezentat o varietate de modele și culori de lenjerie intimă. Într-unul dintre cadre, supermodelul apare în genunchi, purtând un set galben cu inserții din dantelă, care îi pune în evidență abdomenul bine definit, în timp ce părul îi este purtat de vânt, accentuând dinamismul imaginii.

O altă fotografie o surprinde într-o postură relaxată, întinsă pe o parte, cu capul sprijinit în palmă și privirea îndreptată către cameră, purtând o ținută roșie ce subliniază eleganța și naturalețea sa.

Seria continuă cu apariții în piese negre, unde vedeta își evidențiază silueta tonifiată într-un set din două piese, completat de un zâmbet larg, dar și într-un costum de baie întreg, care îi accentuează linia corpului.

Imaginile, publicate de brandul australian pe Instagram, au generat rapid reacții din partea fanilor, secțiunea de comentarii fiind inundată de mesaje admirative. „Chipul îmbătrânirii... bravo”, a scris un fan, iar altcineva a adăugat: ” Are 62 și încă uimitor de frumoasă”.

Macpherson a vorbit despre viziunea asupra frumuseții, subliniind legătura dintre felul în care arătăm și echilibrul nostru interior. Potrivit acesteia, standardele actuale nu mai sunt definite de vârstă, ci de starea generală de sănătate și de armonia personală.

Vedeta a vorbit și despre obiceiurile care o ajută să-și mențină acest echilibru, menționând schimbări importante în stilul de viață. Printre acestea se numără renunțarea la cafea și adoptarea unui program alimentar mai devreme în cursul zilei, alegând să ia masa principală în jurul orei 17:00.

De asemenea, aceasta a rememorat impactul major pe care l-a avut asupra vieții sale decizia de a renunța la alcool, luată în 2003. Ea a subliniat că, deși fiecare persoană are propriul parcurs și nu există rețete universale, această alegere a fost una pe care nu a regretat-o niciodată.

Totodată, a recunoscut că procesul nu a fost lipsit de provocări, necesitând disciplină și consecvență. Concluzia la care a ajuns este că starea de bine și prezența autentică în propria viață nu pot fi atinse în absența unei sănătăți reale, iar consumul de alcool nu contribuie la acest echilibru. În opinia sa, este dificil să te descoperi cu adevărat atunci când îți amorțești conștiința.