Cindy Crawford împlinește 60 de ani, dar timpul nu a schimbat-o

Supermodelul iconic Cindy Crawford își sărbătorește cea de-a 60-a aniversare, demonstrând că frumusețea și eleganța nu au vârstă. De-a lungul timpului, a redefinit standardele modei și a rămas un simbol al rafinamentului și al profesionalismului în industria fashion-ului, iar fiica ei îi calcă deja pe urme lucrând pentru cele mai celebre case de modă din lume, informează The Sun.

Pe parcursul carierei sale, Cindy Crawford a colaborat cu cele mai mari case de modă și a apărut pe copertele celor mai importante reviste internaționale. În timp ce își celebrează șase decenii de viață, ea rămâne un model de stil, sănătate și vitalitate, dovedind că legenda modei nu se estompează odată cu trecerea anilor.

În spatele strălucirii pe podiumuri și reviste de modă, viața lui Cindy nu a fost lipsită de provocări. Deși a cunoscut succesul în modă, televiziune și chiar în ședințe foto pentru Playboy, ea a traversat momente dureroase, inclusiv lupta cu vinovăția după moartea fratelui său și eforturile de a-și sprijini fiul când suferea de depresie.

Cindy Crawford a devenit faimoasă în anii 1980, făcând parte din celebrul grup „Cinci mari” de supermodele, alături de Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington și Claudia Schiffer. Cu toate acestea, recunoaște că începuturile nu au fost tocmai facile.

„Nu cred că oamenii își dau seama cât de ciudate păream în ochii industriei la acea vreme. Generația anterioară era compusă exclusiv din fete blonde cu ochi albaștri. Le numeau „All-American”, deși, evident, american înseamnă mult mai mult”, a declarat Cindy Crawford.

Cindy Crawford, una dintre cele mai iconice supermodele ale anilor ’90, a fost parte a echipei de fete ultra-glam care au adus modelele în lumina publicității mainstream. De la colaborări cu branduri de lux la apariții memorabile, precum reclama Pepsi din 1992, prezența ei a redefinit imaginea modelului de top.

Ținuta purtată atunci, maiou alb, pantaloni scurți și o doză de Pepsi, a devenit rapid un costum popular. „E simplu: iei un maiou alb, pantaloni scurți, o doză de Pepsi și desenezi o aluniță, și ești Cindy Crawford. E ușor,” povestea modelul.

În același timp, Crawford a recunoscut că nu toate experiențele din carieră au fost plăcute. Într-o discuție la podcastul Reclaiming cu Monica Lewinsky, ea a vorbit despre ședințele foto nud, inclusiv apariția în Playboy.

„Singura fotografie pe care o regret este cea la care am fost convinsă să particip,” a mărturisit Cindy. „Nici măcar nu eram complet dezbrăcată, doar topless din spate, dar m-am simțit manipulată să fac asta. Uneori oamenii îți dau o senzație ciudată, și pur și simplu nu știam cum să spun nu.”

Chiar dacă fotografia nu este cea mai provocatoare din cariera ei, modelul recunoaște că amintirea ei rămâne asociată cu „acel sentiment de disconfort și lipsă de control”.

Prima relație romantică de amploare a lui Cindy Crawford a început în 1991, când, la doar 25 de ani, s-a căsătorit cu actorul Richard Gere, în vârstă de 42 de ani, celebru pentru rolul său din Pretty Woman. Cuplul a fost unul dintre cele mai mediatizate din anii ’90, însă mariajul lor s-a încheiat după patru ani. Cindy a recunoscut mai târziu că, la 20 de ani, încă se afla în căutarea propriei identități, în timp ce Gere se afla deja în vârful carierei cinematografice.

Trei ani mai târziu, Crawford a pășit din nou pe altar, de această dată cu Rande Gerber, cunoscut și ca prieten apropiat al lui George Clooney și cofondator al brandului de tequila Casamigos. Într-un interviu, ea a povestit despre prima lor întâlnire:

„Ne-am întâlnit la nunta agentului meu. La vremea respectivă, eu încă eram cu Richard, iar Rande avea o relație, așa că niciunul dintre noi nu căuta ceva serios. Dar e cel mai bun moment să cunoști pe cineva, pentru că atunci ești cu adevărat tu însuți”.

Cuplul are doi copii: fiul Presley, născut în 1999, și fiica Kaia, care a venit pe lume doi ani mai târziu. Cindy a povestit despre experiența ei de model:

„Am pozat pentru Playboy înainte să ne căsătorim și nu am mai făcut nud după aceea. M-am gândit să protejez copilul meu de comentariile colegilor”. Totuși, a recunoscut că au existat fotografii nud în casă, care au devenit subiect de glume ocazionale între copii: „Din când în când, unul dintre copiii mei spune: Nouă ni s-a părut normal ca mama să fie goală”.

Cindy Crawford a crescut în Illinois, alături de trei surori și fratele ei, Jeffery, care a murit de leucemie la doar trei ani. Ea și-a amintit cu emoție: „La zece ani, simțeam multă vinovăție, un fel de vinovăție a supraviețuitorului. Știam că tata își dorea un băiat și simțeam că ar fi trebuit să fie unul dintre noi. A fost o experiență ciudată pentru mulți ani.”

Cindy Crawford a trecut și prin momente dificile în viața de mamă. Deși fiica sa, Kaia, s-a afirmat ca model și actriță, păstrând o asemănare izbitoare cu mama sa tânără, fiul ei, Presley, a avut probleme. În 2019, el a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului după ce a picat un etilotest în noaptea de Anul Nou.

Ulterior, a șocat pe Instagram cu un tatuaj pe obraz pe care scria „înțeles neînțeles”. Presley, care a lucrat pentru Tommy Hilfiger și Calvin Klein, a explicat: „Dacă aș fi crezut că asta îmi va strica fața, nu aș fi făcut-o. Scrie „înțeles neînțeles” pentru că așa m-am simțit toată viața mea”. Mama lui a susținut decizia, iar un an mai târziu tatuajul a fost îndepărtat.

Cindy a declarat că sfatul oferit Kaiei este același pe care l-a dat lui Presley la primul său job într-un magazin de smoothie-uri: „Fii punctual, pregătit și nu folosi telefonul”.

În 2023, Cindy a fost implicată în documentarul Apple TV+ The Super Models, abordând subiectul îmbătrânirii. „A împlini 50 de ani este înfricoșător și descurajant, mai ales pentru o femeie aflată în atenția publicului într-o societate atât de ageistă”, a explicat ea.

Glumind cu prietena sa, Naomi Campbell, Crawford a adăugat: „Niciuna dintre noi nu întinerește, cu excepția lui Naomi. Hai să o facem cât suntem încă ușor de recunoscut”.

Acum, Cindy privește spre următorul capitol al vieții sale concentrându-se pe familie alături de soțul ei în casa lor de 8 milioane de lire sterline din Miami Beach. „Am lucrat conștient la căsnicia noastră. Ne-am asigurat întotdeauna că avem timp. Facem excursii fără copii pentru că este important să investim în relație. Acum chiar avem timp și ne întrebăm adesea: Ce vom face?”

Și totuși, la 60 de ani, Cindy Crawford rămâne plină de energie și cu numeroase opțiuni de explorat, demonstrând că viața poate fi la fel de bogată ca și cariera ei, chiar și la acești ani.