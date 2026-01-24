Viața de dincolo de podium: Kaia Gerber a povestit cum a crescut ca fiică a lui Cindy Crawford

Kaia Gerber, model și actriță americană, a oferit detalii despre copilăria sa într-un interviu recent acordat publicației Harper’s Bazaar, descriind modul în care a crescut ca fiică a supermodelului Cindy Crawford.

Deși provine dintr-o familie extrem de cunoscută în industria modei, Gerber afirmă că experiențele sale din copilărie au fost, în mare parte, apropiate de cele ale altor copii, chiar dacă mediul în care a crescut a avut particularități specifice.

În interviu, Kaia Gerber, în vârstă de 24 de ani, a declarat că a avut o copilărie „destul de izolată”, însă „într-un mod foarte bun”.

Aceasta a explicat că părinții săi au încercat să îi ofere o viață cât mai apropiată de normalitate. „Am mers mereu la școală publică. Am făcut teatru. Am participat la toate piesele de teatru din comunitate. Am fost în cor, am avut recitaluri de canto, am dansat”, a spus Gerber.

Ea a mai menționat că mediul în care a crescut a fost unul axat pe lectură, descriindu-l drept „plin de cărți”, dar și marcat de prezența artei, inclusiv a unor fotografii artistice cu mama sa.

Un aspect mai puțin obișnuit al copilăriei sale a fost faptul că, în casa familiei, se aflau fotografii nud cu Cindy Crawford, expuse pe pereți.

Potrivit Kaiei Gerber, aceste imagini au fost percepute ca fiind artistice. „Pentru mine, erau artistice. Nu era ceva vulgar și nu era vorba despre obiectificare”, a explicat ea.

Gerber a adăugat că această experiență a contribuit la modul în care a învățat să privească corpul feminin, afirmând: „A fost un dar să cresc într-o casă care nu avea rușine față de corpul feminin”.

Kaia Gerber a precizat că viața sa s-a schimbat semnificativ în jurul vârstei de 15 ani, moment în care a fost aleasă de Donatella Versace pentru a apărea într-o campanie dedicată unei linii vestimentare pentru copii.

Odată cu intensificarea activităților din modeling, Gerber a trecut la sistemul de școlarizare la domiciliu pentru a putea continua cariera în modă.

Debutul oficial pe podium a avut loc la vârsta de 16 ani, iar de atunci a colaborat cu numeroase case de modă internaționale, printre care Chanel, Versace și Prada.

Vorbind despre relația cu mama sa, Kaia Gerber a subliniat că nu s-a simțit protejată excesiv. „Nu oferă sfaturi decât dacă le ceri. Dar, dacă întrebi, trebuie să fii pregătit, pentru că va fi foarte sinceră, uneori în moduri greu de auzit”, a declarat Gerber.

Aceasta a mai spus că Cindy Crawford îi permite să își asume propriile greșeli, chiar dacă sunt similare cu cele pe care le-a făcut ea în urmă cu decenii.

La rândul său, Cindy Crawford a vorbit despre sfaturile oferite copiilor săi într-un interviu acordat Fox News Digital, menționând: „Cel mai bun sfat pe care îl pot oferi ambilor mei copii, indiferent dacă sunt în modeling sau într-un alt domeniu, este să fie punctuali”.